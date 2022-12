元日本ハムの杉谷拳士氏が28日、自身のインスタグラムを更新し、陽岱鋼外野手との再会を報告した。杉谷氏はオーストラリアを訪れており、オーストラリアン・ベースボールに参戦中の陽岱鋼はブリスベンで24試合出場、打率.273、2本塁打、11打点の成績を残している。

杉谷氏は「【陽岱鋼】お世話になった先輩に会いに行ってきました You are my super star」などと綴った。2009年の日本ハム入団時から、陽が巨人移籍する2016年まで多くの時間をともに過ごした2人だけに、再会の喜びもひとしおのようだ。

かつてチームメートだったルイス・メンドーサもコメントで「Yoh」と反応。ファンも「私にとっても陽さんは永遠のsuperstarです」「ついに会えましたね!」「懐かしいねー」「元気にやってるんだね」「台湾の英雄と日本の人気者のコラボですね!!」と喜んでいた。(Full-Count編集部)