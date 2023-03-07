陽岱鋼
台湾（中華民国）・台東県台東市出身のプロ野球選手（外野手）。右投右打。1987年1月17日生まれ。読売ジャイアンツに所属する。台湾の原住民であるアミ族の出身で、日本国籍を保有しない。ただし、日本国内の高等学校に3年以上在籍していたため、NPBでは日本国籍を持つ選手と同等の扱いを受けている。
2026年8月7日
2026年8月2日
2026年8月1日
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陽岱鋼が日本語習得の秘訣を明かす、80〜90年代J-POPを教材に独学
15歳で台湾から来日し、独学で日本語を習得した努力家として知られている
東スポWEB
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陽岱鋼が引退会見、稲葉篤紀2軍監督のサプライズ登場に号泣
NPB通算1164安打・ゴールデングラブ賞4度の実績を誇る名選手で
スポニチアネックス
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陽岱鋼が引退会見で号泣、稲葉監督サプライズ登場で21年に幕
日本ハムと巨人で計16年プレーし、盗塁王や日本一など数々の栄光を残した
THE ANSWER
2026年7月27日
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陽岱鋼の引退発表後、10年前のスーパープレーが再脚光 コメントが殺到
2016年9月21日のソフトバンク戦での2つのスーパープレーが再び脚光を浴びた
THE ANSWER
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陽岱鋼が現役引退、巨人退団後も米豪で挑戦し続けた5年間
日本ハムと巨人で活躍しNPB通算1164安打を誇る台湾出身の外野手で
THE ANSWER