陽岱鋼

台湾（中華民国）・台東県台東市出身のプロ野球選手（外野手）。右投右打。1987年1月17日生まれ。読売ジャイアンツに所属する。台湾の原住民であるアミ族の出身で、日本国籍を保有しない。ただし、日本国内の高等学校に3年以上在籍していたため、NPBでは日本国籍を持つ選手と同等の扱いを受けている。