プラスサイズの女性が今月初め、TikTokにレザーパンツ姿を投稿したところ「前にお尻があるように見える」「見苦しい」といったヘイターのコメントが殺到した。しかし女性は「私は自分の体を愛している。プラスサイズも認められる世の中になって欲しい」と反論、体型で悩む多くの人に希望を与えている。『MEAWW』などが伝えた。

アメリカに住むステラ・ウィリアムズさん(Stella Williams)は、TikTokに42万5千人超、Instagramに12万4千人超のフォロワーを抱えるプラスサイズのインフルエンサーである。モデルとしても活躍するステラさんは、プラスサイズの女性のためのファッションブランド「カーブ・ハウル(Curve Haul)」の創業者でもあり、SNSに自身の写真や動画を多数投稿、「ボディポジティブ」を発信する。

そんなステラさんが現地時間2日、SNSに投稿した1本の動画がヘイターたちの攻撃に晒された。ヘイターたちが注目したのは、ステラさんが着用していたグリーンのレザーパンツとその腹部で、動画には次のようなネガティブなコメントが殺到した。

「そのレザーパンツ、お世辞にもいいとは言えないわね。」

「あなたがはくと、前にもお尻があるように見えるわ。」

「お尻が2つあるなんて不自然。」

「ズボンの下に矯正下着をつけるべきだったわね。」

「あなたの体型だったら、体の線がはっきり分かるレザーパンツははくべきではないわ。」

「見苦しい。」

「あなたはとてもゴージャスだけど、レザーパンツだけはノーね。」

「前にオムツをしているようだ。」

そしてこれらの厳しい声にステラさんは翌日、このように反論した。

「もし何かを身に着けるたび、私が世界中の人たちにへつらっていたらとても惨めでしょうね…あなたたちは私が幸せだと嫌なのね!」

「洋服選びで大切なことは着心地よ。そして何より自分のことを愛することが重要なの!」

さらにステラさんはその後、この動画が『New York Post』で取り上げられたことに言及し「お腹周りに脂肪がついた“リンゴ型体型”の私を主要メディアが取り上げるなんて素晴らしいことよ! だってこれまで、私たちは見向きもされなかったのだから!」と笑顔を見せ、こう続けた。

「実はこの件の後で、オンラインストア“Fashion Nova”では同じレザーパンツが売り切れてしまったそうよ!」

「それに私、今月6日にニューヨークに行くの! 幅広いサイズを展開するクロエ・カーダシアンのファッションブランド『グッド・アメリカン』のプラスサイズモデルに選ばれたのよ!」

こうしてヘイターの言葉をものともせず、あくまでも前向きなステラさんに、フォロワーらから次のような温かい声が多数届いた。

「私は砂時計体型。お尻が大きすぎて悩んでいるの。あなたはインスピレーションよ!」

「私たちのサイズを代表し、ニューヨークで頑張って来て!」

「様々な体型があっていいはず! あなたを応援するわ。」

「本当の姿を晒すって勇気がいることよ。ありがとう。」

「あなたからはいつもプラスのエネルギーを感じるわ!」

「自分に自信があるから輝いて見える。私もあなたのようになりたいわ!」

画像は『Stella Williams 2022年11月3日付TikTok「Replying to @pattydoranmunt」』『New York Post 2022年11月3日付「I’m plus-size ― and haters say my tummy looks like a butt in these pants」』『Stella Williams Curve Fashion 2022年11月5日付Instagram「thanks for being apart of this unexpected journey with me!」、2022年10月21日付Instagram「started the journey」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)