MY FIRST STORY(以下、マイファス)のボーカル・Hiroが10月13日、YouTubeチャンネル「森ちゃんねる」を更新。Hiroといえば、歌手の森進一と、その元妻で2019年に芸能界を引退した森昌子さんの三男であり、長兄はONE OK ROCKのボーカル・Takaであることも知られている。

そんなHiroのYouTubeチャンネル「森ちゃんねる」は、今年9月にマイファススタッフ・ルカ氏によって開設されたばかり。今回、ルカ氏が「やっぱり森家って、ご家族がすごい強いじゃないですか。ってところで、芸能界ご引退されたお母様、森昌子様が出てくれたら、『森ちゃんねる』激バズりすんじゃないのかなって思いついた」ということで、Hiroに母親とのYouTube共演企画を持ちかけたのだった。

“親をネタに”することへの批判

「企画を説明されたHiroは、母親について“どこにいるかも知らない”と、現在の居住地も把握していないと明かしつつ、とりあえず電話。その結果、昌子さんは都内の自宅にいることがわかり、Hiroが会いに行くことになりました」(スポーツ紙記者)

Hiroいわく、母親との電話自体も4〜5年ぶりで、会って話すのも6年ぶりになるのだとか。なお、電話でYouTubeのことを言い忘れてしまったHiroは、「(母親は)信じられないぐらいの気分屋だから、テンション高い時に“ちょっとさぁ”っつって。“YouTube撮りたいんだけど”って(交渉する)」と、話していた。

その後、Hiroはルカ氏を残して昌子さんに会いに行ったが、結局、YouTubeへの出演交渉は成功せず。Hiroから「(母親との動画は)撮れなかったよ」と聞かされたルカ氏は、「え〜っ?」「撮れ高ないっすよ?」と不満気だったが、Hiroも「急きょ家来て、“母ちゃん(に)ちょっと電話してみてよ”っつって電話して、“家に行って動画撮ってこい”って乱暴じゃない?」と、笑いながらも反論。また、「うちの家族を軽んじるなよ?」とも訴えていた。

同動画が公開されると、ネット上には「引退されてるのに親だからでネタにして、バズるために利用するのは良くない」「昌子さんにもファンがいるから、軽く扱ってはダメだよ」といった苦言が続出。

配信日は森昌子のバースデー

「また、Hiroをめぐっては今年6月、“ガーシー”こと東谷義和氏(現在は参議院議員)のYouTubeチャンネル『東谷義和のガーシーch【芸能界の裏側】』に電話出演した元交際相手・Aさんにより、過去の“中絶強要”などを暴露されていたこともあって、一部ネットユーザーからは“ガーシー砲で人気急落したから、母親を利用しようとした?”との指摘も」(同・前)

Aさんは「ガーシーch」出演時、Hiroと関係があった中で2度、妊娠と中絶を経験した上、2度目はHiroから「襲われた」ことで妊娠したにも関わらず、「堕ろすでしょ? 普通」などと心ない言葉をぶつけられたと証言。

すると後日、Hiro本人がZoomを使って「ガーシーch」に生出演し、「6年前くらいに付き合ってた子の話」「彼女に今、そう思わせてしまうくらいに悲しい思いをさせてしまったんだなってことを、今回の動画を見て改めて気づかされた」などと関係を認め、謝罪。

東谷氏の暴露動画が注目を集めていた当時、Hiroの件も複数のネットニュースで取り上げられた。その結果、もともとはHiroやマイファスについてよく知らない層にも、同騒動は広く認識されたのだった。

「それゆえ、『森ちゃんねる』の“母子共演”企画はあくまでもルカ氏の発案だったのですが、一部ネット上には“Hiro自身、あわよくば母親を利用したかったのでは”“ガーシーの件で人気急落したから、引退した母親をだしに使うのか”といった批判が書き込まれています」(ウェブメディア編集者)

昌子さんが、中絶強要騒動があったHiroのことをどう思っているのかはわからない。しかし今回、「森ちゃんねる」でHiroが昌子さんと連絡を取り、会いに行った動画が公開された10月13日は、彼女の64歳のバースデーだった。これはHiroなりの愛情表現だったのだろうか。