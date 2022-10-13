2Ç¯Ï¢Â³¤Ç°Ü½»¤·¤¿¤¤¸©1°Ì¡ÖÀÅ²¬¸©¡×¡¢¤Ê¤¼¿Íµ¤¡©¡¡ÇØ·Ê¤ËÍøÊØÀ¤È´±Ì±°ìÂÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢¥ï¡¼¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥Î¥Þ¥É¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£½Ð¼Ò¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²ñ¼Ò¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤âÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¡ÈÆóµòÅÀÀ¸³è¡É¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Ü½»Àè¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÀÅ²¬¸©¡É¤À¡£¡ÖÇ§ÄêNPOË¡¿Í¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°Ü½»´õË¾ÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬2020¡¢21Ç¯¤ÈÏ¢Â³¤Ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤ªÃã¤É¤³¤íÀÅ²¬¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡£ÀÅ²¬¸©Ä£¡¦°Ü½»¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·§Ã«¿¿¼Â¡¢°Ü½»Àè¡¦ÀÅ²¬¤Î5SLDKÂç¹ëÅ¡¤Ç¤Î¥¹¥í¡¼¥é¥¤¥Õ
¢£Á°Ç¯Èæ3³äÁý¡¢20¡Á40Âå¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Î¡ÖÅ¾¿¦¤Ê¤°Ü½»¡×¤¬Áý²Ã
¡¡¶áÇ¯¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î°Ü½»¿Í¸ý¤ÏµÞÂ®¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ²¬¸©¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤Î°Ü½»¼Ô¿ô¤Ï1868¿Í¤È¡¢ÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¤Î1398¿Í¤«¤éÈæ¤Ù¤Æ3³ä°Ê¾åÁý¤¨¡¢Ê¿À®27Ç¯ÅÙ¤Î393¿Í¤«¤é5ÇÜ¼å¤Î¿¤Ó¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¡¢Æ±¸©¤Ç°Ü½»¼Ô¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤»ÔÄ®¤Ï»°Åç»Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÉÙ»Î»Ô¡¢ÀÅ²¬»Ô¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤È¡¢¸©Æâ¤ÎÅìÉôÃÏ°è¤ä¿·´´ÀþÄä¼Ö±Ø¤Î¤¢¤ë»Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¤Ä¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©Ä£¤Î¹âÌÚ¹îÅµ¤µ¤ó¡Ê¤¯¤é¤·¡¦´Ä¶ÉôÀ¯ºö´ÉÍý¶É´ë²èÀ¯ºö²Ý¡Ë¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÅ²¬¸©¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¤¬Â¿¤¤Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ËÍè¤ë°Ü½»¼Ô¤ÎÌó£³³ä¤ÏÅìµþ¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿Êý¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´ÂÎ¤Î£·³ä¤Û¤É¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢º£¤Î»Å»ö¤ò¼êÊü¤µ¤º¤ËÃÏÊý¤Ø°Ü½»¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÅ¾¿¦¤Ê¤°Ü½»¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤«¤é¶á¤¯¤Æ¿·´´ÀþÄä¼Ö±Ø¤Î¤¢¤ë¡¢»°Åç»Ô¤äÀÅ²¬»Ô¤Ê¤É¤Î¼ûÍ×¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤âÀÅ²¬¸©¤ÎÄ¹½ê¤À¡£ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤Î°Ü½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Æ±¸©¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÂè1°Ì¤¬¡Ö¼«Á³´Ä¶¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÅ²¬¸©¤Ïµ¤¸õ¤â²¹ÃÈ¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÙ»Î»³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½µËö¤ÎÅÚÍËÆü¤Ï³¤¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüÍËÆü¤Ï»³¤ËÅÐ¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤â¼Â¸½²ÄÇ½¡£¤Þ¤¿ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶È¡¢ÎÓ¶È¡¢µù¶È¤¬±Ä¤á¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ê¡¢¡ØÂè°ì¼¡»º¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÀÅ²¬¤òÁª¤Ð¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»º¶È¤¬À¹¤ó¤ÊÊ¬¡¢Ì¾»ºÉÊ¤âÂ¿¤¤¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î4°Ì¤Ë¡Ø¿©¤ÙÊª¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡Ù¤È¤¢¤ë¤°¤é¤¤¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ï¿©ºà¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤«¤ó¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¤ªÃã¡¢¥Þ¥°¥í¤Ê¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¤¢¤ë¿©ºà¤¬À¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©¤Ë¤Ï¡¢Ç®³¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¹Àô³¹¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â°Ü½»Àè¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤Í×°ø¡×¤È¹âÌÚ¤µ¤ó¡£´Ñ¸÷¤ÇÀÅ²¬¸©¤Î¼«Á³´Ä¶¤äÆÃ»ºÉÊ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò³Ð¤¨¡¢¤½¤³¤«¤éÄê½»¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¢£¡ÖÅÔÆâ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¿Í°÷¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Á´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤äÎ©ÃÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¸©¤Ç¤â°Ü½»¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë»Üºö¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¿Íµ¤¤Î°Ü½»´õË¾ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¸©Â¦¤Ç¤â°Ü½»À¯ºö¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ï¡È¿Í¸ý¤ÎÎ®½Ð¡É¤âÂ¿¤¤¤«¤é¤À¡£
¡Ö¼óÅÔ·÷¤«¤é¤ÎÍø±×À¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¸©³°¤«¤é¤ÎÎ®Æþ¤âÂ¿¤¤¤Ö¤ó¡¢µÕ¤Ë¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¾åµþ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¸ý¤ÎÁý¸º¤¬·ã¤·¤¤Ãæ¡¢Ä¹´üÅª¤Ë³èÎÏ¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Å¾Æþ¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»Üºö¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÅ²¬¸©Ä£¡¦´ë²èÀ¯ºö²Ý¡¿¹âÌÚ¹îÅµ¤µ¤ó¡Ë
¡¡ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Êý¤¬ÃÏ¸µ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹âÎð²½¤ä²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤à·üÇ°¤âÂç¤¤¤¡£¤½¤³¤ÇÀÅ²¬¸©¤¬¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¾åµþ¤·¤¿¿Í¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ËUI¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤À¡£
¡Ö¡Ø30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÅ²¬¸©¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò»È¤¤¡¢UI¥¿¡¼¥ó¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀÅ²¬½Ð¿È¤Ç¡¢º£¤Ï¸©³°¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤â¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¡¢Å¾¿¦¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë30ºÐÁ°¸å¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦µ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤òµ¡¤Ë´Ä¶¤Î¤è¤¤ÀÅ²¬¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç°Ü½»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡£ÀÅ²¬½Ð¿È¼Ô¤Ç½¸¤Þ¤í¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦SNS¤Ç¸©Æâ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤äUI¥¿¡¼¥ó½¢¿¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É°Ü½»Åù¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¡¢ÅÔÆâ¤ÇSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Åù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸òÎ®¥»¥ß¥Ê¡¼¤â³«ºÅ¡£Â¾¤Ë¤Ï¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÅ²¬¸©¡ª¡×¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ä¡Ø¤æ¤È¤ê¤¹¤ÈÀÅ²¬¡Ù¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë°Ü½»¤·¤¿Êý¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ü½»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼ê¸ü¤¤¡£Åìµþ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¤¢¤ëÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÎÁêÃÌ°÷2Ì¾¡¢ÀÅ²¬»Ô¤ÎÁêÃÌ°÷2Ì¾¡¢½¢¿¦ÁêÃÌ°÷1Ì¾¤Î5Ì¾ÂÎÀ©¤Ç°Ü½»ÁêÃÌ¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÔÆâ¤Ç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¿Í°÷¤ÎÂ¿¤µ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Á´¹ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸©¡¢»ÔÄ®¡¢Ì±´Ö¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°Ü½»¸¡Æ¤¼Ô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½»¤Þ¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£·î9·î¤è¤êweb¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤¸¤Î¤¯¤Ë¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£
¡Ö°Ü½»¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ø¶õ¤²È¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À·ÇºÜÊª·ï¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¹¤¤¶õ´Ö¤ò»ý¤Ä¶õ¤²È¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤ë¡¢³¤¤¬¶á¤¤¡¢³¤¤¬¸«¤¨¤ë¡¢ÇÀÃÏÉÕ¤Êª·ï¤Ê¤É¡¢ÀÅ²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ò·ï¡É¤Ç¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤ÎÁê¾ì¤Ï1ÄÚ¤¢¤¿¤ê4862±ß¡£Åìµþ¤Î8824±ß¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌóÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤ë¡Ê¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÅ²¬¸©¡ª¡×¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò°úÍÑ¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÆ±¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶õ¤²È¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¤È¡Ö°ÜÅ¾Èñ½õÀ®À©ÅÙ¡×¡Ê¢¨½ô¾ò·ï¤¢¤ê¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ê¸ü¤¤À©ÅÙ¤òÉß¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤Î°Ü½»¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤Ï¡¢20¡Á40Âå¤ÎÈæ³ÓÅª¼ã¤¤À¤Âå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÃ±¤Ë¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î´ë¶È¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¥ä¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£°Ü½»Àè¤Ï¡ÈÌ´¤Î¹ñ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡¡¡Ö¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÍý²ò¤·¤Æ¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°Ü½»»Üºö¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÀÅ²¬¸©¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö°Ü½»¤Ï¾Ç¤é¤º¤Ë·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¡£
¡Ö°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤«¤é·èÃÇ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤ÎÂ¿¤¯¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Û¤É°Ü½»Àè¤Ë½»¤á¤ë¡Ö¤ª»î¤·½»Âð¡×¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö°Ü½»ÂÎ¸³¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ä¡Ö»ÔÆâ¡ÊÄ®Æâ¡Ë°ÆÆâ¡×À©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿¸òÎ®²ñ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢¡Ø¼Ö°ÜÆ°¤ÏÉ¬¿Ü¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¡ØÉÂ±¡¤Ï¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤òÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¯¤Î¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¼óÅÔ·÷¤«¤é°Ü½»¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°Ü½»Àè¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÉÔÊØ¤Ê¤Î¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤À¤È¶¦´¶¤·¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤µ¤é¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¥±¡¼¥¹¤Ï¡ÈÌ©¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡É¤À¡£
¡Ö¤è¤¯ÅÄ¼Ë¤Ë¤Î¤É¤«¤µ¤òµá¤á¤Æ°Ü½»¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ö¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æµç¶þ¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÔ²ñ¤Ê¤é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎÙ¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î´Ö¡¢¤¢¤½¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤Í¡Ù¤Ê¤É¡¢ÅÄ¼Ë¤Ç¤Ï¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼þ¤ê¤Î½»Ì±¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Â¼¼Ò²ñÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¶á½ê¤Î¥´¥ßÁÝ½ü¤ä¡¢¶¦ÍÑ¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÎÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªº×¤ê¤Ë»²²Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÅÄ¼Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤¿Í¤Ê¤é¤è¤ê°ìÁØ¡¢³èÆ°¤ÎÃ´¤¤¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÔ²ñ¤ÈÅÄ¼Ë¤Ç¤Î¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ø¼þ°Ï¤Ë´³¾Ä¤µ¤ì¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤êÅÄ¼Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÅÄ¼ËÆÃÍ¤Î·üÇ°ÅÀ¤òµó¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀÅ²¬¤ÏÅÔ²ñ¤«¤éÅÄ¼Ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î»ÔÄ®¤¬º®¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÎÓÎ©¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈË²Ú³¹¤«¤é10¡Á20Ê¬¤Û¤É¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ë¤«¤ÊÃÏ°è¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÀÅ²¬¸©¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÅÄ¼Ë¤òÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡°Ü½»¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Ü½»Àè¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤ÏÍÍ¡¹¤À¡£¼«Á³¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¿©¤ÙÊª¡¦»º¶È¡¦ÃÏ°è¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ê¤É¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ï¤½¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°Ü½»¼Ô¥Ë¡¼¥º¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢¨ÀÅ²¬¸©¤Î°Ü½»¼Ô¿ô¤È¤Ï¡¢¸©µÚ¤Ó»ÔÄ®¤Î°Ü½»ÁêÃÌÁë¸ý¡¢°Ü½»Â¥¿Ê»ÜºöÅù¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¸©³°¤«¤é°Ü½»¤·¤¿¿Í¿ô¤ò»Ø¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿º´Æ£È»½¨¡Ë