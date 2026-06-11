赤色灯静岡県磐田市で障害児が利用する放課後デイサービスに通っていた男児（6）が5月下旬に死亡していたことが11日、関係者への取材で分かった。屋外活動中、職員が目を離した隙に川で溺れた可能性があるとみて、県警が詳しい経緯を調べている。市消防本部などによると、男児は5月26日午後、施設の職員が子どもたちを外へ連れ出した際にいなくなった。近くの川で溺れたとみられ、その後、搬送先の病院で死亡が確認されたとい