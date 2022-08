8月22日、幻と言われていたアメリカ版セーラームーンのパイロット版映像(1994年)がアメリカ議会図書館のアーカイブに追加され一般公開されています。

Official Saban Moon Pilot Episode (1994) Toon Makers Sailor Moon(YouTube)

https://youtu.be/uA2VOuqaOnk



この実写とアニメが融合した映像を探し出した張本人「Ray Mona」というYouTubeアカウントが、約10分間の映像をYouTubeで公開しています。

Finding Saban Moon: The Western World of Sailor Moon (Part 2) | Tales of the Lost(YouTube)

https://youtu.be/0L67YFwnQCQ

映像を探し出したプロセスをまとめた2時間超のドキュメンタリー映像(英語)も公開しています。

パイロット版(アニメ)のセーラームーンです。

月野うさぎという名前もパイロット版(実写)ではヴィクトリア(Victoria)に変更されています。演じているのはステファニー・ディッカーさん。

この映像を観たアメリカのファンからは次のような声が集まっています。

・よく見つけてくれたよ

・歴史的発見

・まさか幻の映像が見つかるとはね

・ありがとう

・発見されなかったほうが良かった気がするけど

・ものすごく90年代だね

・なんとも恐ろしいセーラームーン

・このパイロット版は正気の沙汰じゃないよ

・実写とアニメのハイブリッドとは興味深い

・何度も観ちゃうね

・あっという間の10分

・パイロット版に出演していた俳優たちのインタビューも観たいな

Official Saban Moon Pilot Episode (1994) Toon Makers/Renaissance Atlantic

https://archive.org/details/saban-moon-pilot-episode-1994-toon-makers-sailor-moon[リンク]

※画像:YouTubeより引用

https://www.youtube.com/watch?v=uA2VOuqaOnk

