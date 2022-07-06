¥Ñ¥ó¥À¤Î¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤ÇÈ½ÌÀ¡¡600ËüÇ¯Á°¤Ë¤ÏÃÝ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿
±ÀÆî¾Ê¾¼ÄÌ»Ô¿åÅä壩¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÁÄÀè¤ÎÀ¸ÂÖÁÛÁü¿Þ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/¾¼ÄÌ»ÔÊ¸ÊªÊÝ¸î¹Í¸Å¸¦µæ½êÄó¶¡¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Òº«ÌÀ7·î6Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÎÁÄÀè¤Î¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤Î²½ÀÐ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ó¥À¤¬¾¯¤Ê¤¯¤È¤â600ËüÇ¯Á°¤«¤éÃÝ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¹ñºÝ²Ê³Ø»ï¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¥Ý¡¼¥Ä¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÃÝ¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/Sharon¡¡Fisher¡Ë
¡¡Á°Â¤Ë5ËÜ¤Î»Ø¤¬¤¢¤ëÂ¾¤ÎÓ®ÆýÎà¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Ë¤Ï¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤¬¤¢¤ë¡£Á°Â¼ó¤Ë¤¢¤ëÈîÂç²½¤·¤¿ÜöÂ¦¼ï»Ò¹ü¡Ê¤È¤¦¤½¤¯¤·¤å¤·¤³¤Ä¡Ë¤Ç¡¢¿Æ»Ø¤¬¤â¤¦1ËÜ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬Á°Â¤ÇÃÝ¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡ÊB¡¢D¡¢E¡Ë¡¢¸¶»Ï¥¯¥ÞÎà¡ÊA¡Ë¤ÎÁ°Â¡¢¿ÍÎà¡ÊC¡Ë¤Î¼ê¤ÎÈæ³Ó¿Þ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/²¦¶ÇÌÄ¡Ë
¡¡¸ÅÀ¸Êª³Ø¼Ô¤é¤¬±ÀÆî¾Ê¾¼ÄÌËßÃÏ¤Î¿åÅä壩¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö»Ï·§Ç¡×¡Ê³ØÌ¾:Ailuaractos¡¡Lufengensis¡Ë¤Î²½ÀÐ¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢º£¤«¤é600Ëü¡Á700ËüÇ¯Á°¤Î»Ï·§Ç¤Ë¤Ï´û¤Ë¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ï¸½Âå¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÀÊ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥À¤Î¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤Ï¿Í´Ö¤Î¿Æ»Ø¤Î¤è¤¦¤ËÆÈÎ©¤·¤ÆÆ°¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ØÀá¤Î¸ÇÄê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂè1Ãæ¼ê¹ü¡¢½®¾õ¹ü¤ÈÊ£¹çÂÎ¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¾¸¹ü¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼õÆ°Åª¤Ê°®¤êÊý¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÝ¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°®ÎÏ¤Ï½¼Ê¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡ÊA¡¢C¡Ë¤È±ÀÆî¾Ê¾¼ÄÌ»Ô¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Î²½ÀÐ¡ÊB¡¢D¡Ë¤Î¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤Î²òË¶¿Þ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®/²¦¶ÇÌÄ¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡º«ÌÀÆ°Êª¸¦µæ½ê¤ÎµÈ³ØÊ¿¡Ê¤¤Ä¡¦¤¬¤¯¤Ø¤¤¡Ë¸¦µæ°÷¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤ÏÜöÂ¦¼ï»Ò¹ü¤ò¤µ¤é¤ËÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤º¡¢¾®¤µ¤¯¤ÆÊ¿¤é¤Ê·Á¾õ¤ò¾ï¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÃÝ¤¬¼ê¤«¤é³ê¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÀß·×¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡¢ÜöÂ¦¼ï»Ò¹ü¤ÎÈîÂç²½¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤¬ÃÝ¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤ÎÅ¬±þ¿Ê²½¤À¤¬¡¢¡ÖÂè6¤Î»Ø¡×¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÝ¤äºû¤ò¤Ä¤«¤àµ¡Ç½¤ÈÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤¿ÜöÂ¦¼ï»Ò¹ü¤¬Êâ¹Ô¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¹¤Î¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/³ÙÑÇÑÇ¡Ë