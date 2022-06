【海外ドラマ最新情報】『スノーピアサー』シーズン4で終了決定 

海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『スノーピアサー』が終了するニュースや、『ザ・ルーキー』スピンオフのレギュラーキャスト発表、Netflix『The Chosen One 選ばれし者』の製作が中断されたニュースをお届け。

#Snowpiercer to End With Season 4https://t.co/bsZIwU8ugm

2013年に公開されたポン・ジュノ監督(『パラサイト 半地下の家族』)の同名映画を基にした米TNTのSFサスペンスドラマ『スノーピアサー』。世界が凍てつく荒れ地となった後、人類の残骸を運ぶ列車に乗る乗客たちを描き、ダヴィード・ディグス (『ハミルトン』)、ジェニファー・コネリー(『トップガン マーヴェリック』)、イド・ゴールドバーグ(『ピーキー・ブラインダーズ』)、ケイティ・マクギネス(『ROOTS/ルーツ』)、ローワン・ブランチャード(『ガール・ミーツ・ワールド』)、ロベルト・ウービナ(『ナルコス』)らが出演。

今年1月にスタートしたシーズン3には、クラーク・グレッグ(『エージェント・オブ・シールド』)やマイケル・アロノフ(『ジ・アメリカンズ』)が加わり、さらにポール・ズビゼウスキー(『ヘルストローム』)が新しいショーランナーとして参加している。

TNTの広報担当者は、現在製作中のシーズン4で終了することについて、「本作は批評家からも絶賛され、ポストアポカリプティックというジャンルに大きな影響を与えました。今ではファンの心に永遠に残っています」と述べている。

『スノーピアサー』は日本ではNetflixにて配信中 。

『トゥモローランド』や『Girlboss ガールボス』 などに出演するブリット・ロバートソンが、米ABCにて今秋に放送予定の『ザ・ルーキー』のスピンオフドラマ『The Rookie: Feds(原題) 』にレギュラー出演することが発表された。

『The Rookie: Feds』は、『ザ・ルーキー』シーズン4で紹介されたニーシー・ナッシュ(『ゲッティング・オン』)が扮する“FBIアカデミーで最年長の新人”シモーヌ・クラークが主人公に。 ブリットは、優秀な学者一家出身で、FBI行動分析課に史上最年少で入ることを認められたローラ・ステンセン役を演じる。同作にはブリットやニーシーの他、クリストファー・クラーク役でフランキー・フェイソン(『グッド・ファイト』) 、特別捜査官マシュー・ガルザ役でフェリックス・ソリス(『マインドハンター』)らが出演することが明らかになっている。

『キャッスル 〜ミステリー作家は事件がお好き』のアレクシ・ホーリーとテレンス・ポール・ウィンターが製作総指揮を務め、共同製作には主演のナッシュやフィリオンのほか、マーク・ゴードン、ミシェル・チャップマン、ビル・ノークロスらがクレジットされ『ザ・ルーキー』製作チームが集結する。

Production Shut Down on Netflix Series ‘The Chosen One’ After Two Actors Killed in Car Crashhttps://t.co/2mMizBPHW3 pic.twitter.com/S4QGZs64sJ

- IndieWire (@IndieWire) June 19, 2022