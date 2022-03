第94回アカデミー賞が3月27日(現地時間)に米LAドルビー・シアターで開催され、日本映画「ドライブ・マイ・カー」が国際長編映画賞を受賞した。

国際長編映画賞(旧称:外国語映画賞)の受賞は、2009年、第81回同賞で、滝田洋二郎監督作「おくりびと」が受賞して以来の快挙だ。

濱口竜介監督の受賞コメントは次の通り。

「Thank you very much. Ohh..You are the Oscar. アカデミーの皆さまへ感謝いたします。ヤヌスフィルムとサイドショウとワーナーメディア150とシネティック、この映画をアメリカに持ってきてくれてありがとう。ここにいる出演者のみなさんに感謝します。西島秀俊さん、岡田将生さん、霧島れいかさん、パク・ユリムさん、ジン・デヨンさん、アン・フィテさん、ソニア・ユアンさんおめでとうございます!また、ここに来れなかった出演者のみなさんにも感謝します。特に赤いSAAB900を見事に運転してくれた三浦透子さんに感謝します!みなさん獲りました!」