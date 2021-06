▼DAY1 出走者

和氣あず未 (スペシャルウィーク役)

高野麻里佳 (サイレンススズカ役)

Machico (トウカイテイオー役)

高柳知葉(オグリキャップ役)

上田瞳 (ゴールドシップ役)

木村千咲 (ダイワスカーレット役)

大坪由佳 (タイキシャトル役)

前田玲奈 (グラスワンダー役)

郄橋ミナミ (エルコンドルパサー役)

徳井青空 (テイエムオペラオー役)

衣川里佳 (ナリタブライアン役)

青木瑠璃子 (エアグルーヴ役)

近藤唯 (ビワハヤヒデ役)

星谷美緒 (マヤノトップガン役)

渡部優衣 (ウイニングチケット役)

三澤紗千香 (サクラバクシンオー役)

渡部恵子 (ナリタタイシン役)

首藤志奈 (ハルウララ役)

新田ひより (マチカネフクキタル役)

▼DAY2 出走者

和氣あず未 (スペシャルウィーク役)高野麻里佳 (サイレンススズカ役)Machico (トウカイテイオー役)上田瞳 (ゴールドシップ役)木村千咲 (ダイワスカーレット役)近藤唯 (ビワハヤヒデ役)渡部優衣 (ウイニングチケット役)渡部恵子 (ナリタタイシン役)大西沙織 (メジロマックイーン役)田所あずさ (シンボリルドルフ役)長谷川育美 (ミホノブルボン役)石見舞菜香 (ライスシャワー役)前田佳織里 (ナイスネイチャ役)佐伯伊織 (キングヘイロー役)田澤茉純 (イクノディクタス役)のぐちゆり (メジロパーマー役)花井美春 (ツインターボ役)立花日菜 (サトノダイヤモンド役)矢野妃菜喜 (キタサンブラック役)

※出走者は予告なく変更になる場合あり

※上記公演概要は予告なく変更になる可能性あり(C) Cygames, Inc.

(C) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会

(C) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会