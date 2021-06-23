アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』、6月26日（土）＆7月3日（土）に全話無料一挙放送
【放送】『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙放送を視聴予約
『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygamesの同名ゲームを原作としたアニメ作品。異世界から受け継いだ輝かしい名前と競争能力を持つ“ウマ娘”たちの、熱い青春の物語が描かれており、可愛く個性豊かなウマ娘たちや、迫力のあるレースシーン、そして深いストーリーが大きな話題を呼んだ。2021年8月28日（土）と29日（日）にはアニメで使用された楽曲も披露されるイベント『ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』も予定されている。
この度、「ABEMA PPV ONLINE LIVE」にて『ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』が配信決定したことを記念し、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの無料一挙放送が決定した。2021年6月26日（土）夜7時30分より『ウマ娘 プリティーダービー』、7月3日（土）夜7時30分より『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』が全話一挙放送される。
『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙放送
放送日時：
2021年6月26日（土）夜7時30分〜、6月27日（日）朝8時30分〜
放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL： https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/A2AmpGt39ghAvB
※上記のURLは2021年6月26日（土）夜7時30分放送回
※放送後1週間は、全話無料で視聴可能
番組URL：https://abema.tv/video/title/19-71
『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』全話一挙放送
放送日時：2021年7月3日（土）夜7時30分〜、7月4日（日）朝8時30分〜
放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL： https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/Dxgq7vjycQQTGB
※上記のURLは2021年7月3日（土）夜7時30分放送回
※放送後1週間は、全話無料で視聴可能
番組URL：https://abema.tv/video/title/19-66
「ABEMA PPV ONLINE LIVE」/『ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』配信
【DAY1】
配信日時：2021年8月28日（土）16時30分〜 ※開場は15時30分を予定
見逃し配信期間：2021年9月4日（土）23時59分まで
【DAY2】
配信日時：2021年8月29日（日）16時30分〜 ※開場は15時30分を予定
見逃し配信期間：2021年9月5日（日）23時59分まで
販売期間：
【DAY1】2021年6月5日（土）18時〜2021年9月4日（土）21時
【DAY2】2021年6月5日（土）18時〜2021年9月5日（日）21時
【2日間通し券】2021年6月5日（土）18時〜2021年9月4日（土）21時
視聴料金：
＜一般チケット＞
各日：ABEMAコイン3,200コイン（3,840円相当）
2日間通し券：ABEMAコイン5,950コイン（7,140円相当）
＜マルチアングル付きチケット＞
各日：ABEMAコイン4,100コイン（4,920円相当）
2日間通し券：ABEMAコイン7,750コイン（9,300円相当）
【Go Toイベントキャンペーン対象】
＜一般チケット＞
各日：ABEMAコイン2,560コイン（3,072円相当）
2日間通し券：ABEMAコイン4,760コイン（5,712円相当）
＜マルチアングル付きチケット＞
各日：ABEMAコイン3,280コイン（3,936円相当）
2日間通し券：ABEMAコイン6,200コイン（7,440円相当）
視聴購入URL：
【DAY1】ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT：
https://abema.tv/channels/payperview-4/slots/DjJBCBRbncQE4P
【DAY2】ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT：
https://abema.tv/channels/payperview-4/slots/Dxgq7cdibYw95R
【マルチアングル版 DAY1】ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT：
https://abema.tv/channels/payperview-1/slots/DjJBBsgwQPnJkP
【マルチアングル版 DAY2】ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT：
https://abema.tv/channels/payperview-1/slots/Dxgq6ikYRywPHR
詳細ページ：https://abema-ppv-onlinelive.abema.tv/posts/18055174
▼DAY１ 出走者
高野麻里佳 （サイレンススズカ役）
Machico （トウカイテイオー役）
高柳知葉（オグリキャップ役）
上田瞳 （ゴールドシップ役）
木村千咲 （ダイワスカーレット役）
大坪由佳 （タイキシャトル役）
前田玲奈 （グラスワンダー役）
郄橋ミナミ （エルコンドルパサー役）
徳井青空 （テイエムオペラオー役）
衣川里佳 （ナリタブライアン役）
青木瑠璃子 （エアグルーヴ役）
近藤唯 （ビワハヤヒデ役）
星谷美緒 （マヤノトップガン役）
渡部優衣 （ウイニングチケット役）
三澤紗千香 （サクラバクシンオー役）
渡部恵子 （ナリタタイシン役）
首藤志奈 （ハルウララ役）
新田ひより （マチカネフクキタル役）
▼DAY２ 出走者
高野麻里佳 （サイレンススズカ役）
Machico （トウカイテイオー役）
上田瞳 （ゴールドシップ役）
木村千咲 （ダイワスカーレット役）
近藤唯 （ビワハヤヒデ役）
渡部優衣 （ウイニングチケット役）
渡部恵子 （ナリタタイシン役）
大西沙織 （メジロマックイーン役）
田所あずさ （シンボリルドルフ役）
長谷川育美 （ミホノブルボン役）
石見舞菜香 （ライスシャワー役）
前田佳織里 （ナイスネイチャ役）
佐伯伊織 （キングヘイロー役）
田澤茉純 （イクノディクタス役）
のぐちゆり （メジロパーマー役）
花井美春 （ツインターボ役）
立花日菜 （サトノダイヤモンド役）
矢野妃菜喜 （キタサンブラック役）
※出走者は予告なく変更になる場合あり
※上記公演概要は予告なく変更になる可能性あり(C) Cygames, Inc.
(C) 2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会
(C) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会