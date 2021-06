『フレンズ』ジェニファー・アニストン、ブラット・ピット出演回を振り返る

U-NEXTで独占配信中の『フレンズ:ザ・リユニオン』では、17年ぶりにあの6人がセットにカムバック! 過去に出演した豪華ゲストを振り返る中で、話はジェニファー・アニストンの元夫ブラッド・ピットの話に。Entertainment Tonightが伝えている。

ジェニファー・アニストン、コートニー・コックス、リサ・クドロー、マット・ルブラン、マシュー・ペリー、デヴィッド・シュワイマーといったメインキャスト6人全員が集結し、10年間に渡って愛された『フレンズ』を振り返る。お馴染みのジョークや胸が熱くなる瞬間の連続で、ファンにはたまらない内容だ。

90年代に最もヒットしたシットコムである『フレンズ』の魅力の一つは豪華なゲスト。リユニオンではいかに豪華だったかを振り返った。コートニーの元夫デヴィッド・アークエットや、マシューが一時期交際していたジュリア・ロバーツ。そしてジェニファーの元夫ブラッド・ピットだ。ブラッドがゲスト出演したのは二人が豪勢な結婚式を挙げた翌年の2001年のこと。毎年恒例となっていた感謝祭エピソードのシーズン8第9話「ヘイト・クラブ」へ登場していた。

リユニオンでデヴィッドはジェニファーに「君の男ブラッドも...」とからかうと「ピットも一度来たわね」と笑って答えたジェニファー。番組終了後に行われた米Access Hollywoodのインタビューによると、「彼は素晴らしかったわ! ファンタスティックだった」と、ジェニファーにとってお気に入りのゲストスターだったことを告白。

ジェニファーとブラッドが2005年に離婚してから15年程たった今、友達としての再交流が話題を呼んでいる二人。「互いを尊敬し、思い合っている」という関係者の情報などから、復縁するのでは...という期待の声もあるが、別の情報筋は「今の二人の間にはなにもロマンティックなことはないけれど、ヨリを戻してほしいと思っているファンがいることには気がついてるし、そのことを一緒に笑っています」と話している。

リユニオンではブラッドの他にもストリッパー役を演じたダニー・デヴィートや、過去一番の笑いを届けたベン・スティラー、デヴィッドの憧れの俳優ショーン・ペンなどの大物ゲストを振り返り。ショーンが出演したのはハロウィンエピソードだったのだが、その時デヴィッドはロシアの衛星スプートニクならぬスパッドニクと名付けたポテトのコスチュームで登場。「世界一の俳優が目の前にいるのに、僕はポテトだったんだ」と大笑い。

キャストの人生と共に歩んできたとも言える『フレンズ』の歴史。。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『フレンズ』シーズン8より

(C) WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.

『フレンズ:ザ・リユニオン』

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max is used under license.