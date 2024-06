運動でできるメンタルケア。不安やストレスを乗り切ろう

実践!効果的な運動法とは?

気持ちの落ち込みやすい環境のときこそ、少しずつでも身体を動かしてメンタルケアに役立てたいものです。では具体的にどのように実践したらいいのでしょうか。



運動する時間は「今より10分プラス」

運動の最適な時間というのはさまざまいわれていますが、厚生労働省のスマート・ライフ・プロジェクトでは18歳〜64歳の方の場合は以下のような目標が定められています。



・今より10分多くカラダを動かす

・歩行以上の強度の身体活動を毎日60分

・息がはずみ汗をかく程度の運動を毎週60分



運動習慣のなかった方が急に長時間の運動を行うと、ケガなどにつながる恐れもありますので「今より10分多く」を目標に、少しずつ運動量を増やしていくといいでしょう。



運動の内容は「取り組みやすいものでOK」

運動の内容は、自身が取り組みやすいもので構いません。外に出て行える運動であれば、日光を浴びることでセロトニン分泌を助けてくれるでしょう。

【取り組みやすい運動の例】



・ウォーキング…負荷が軽いため取り組みやすい運動です。通勤や買い物のついでにプラス10分歩くのもいいでしょう。



・インターバル速歩…ウォーキングより効果が出やすいとされている運動法です。少し負荷をかけてみたい方におすすめです。



・ラジオ体操…実はさまざまな効果が期待されています。外に出られない日は窓際で実践してみましょう。



・HIIT…ややハードですが、1日4分でOKという運動法です。すでに運動習慣がある人におすすめします。



・日常生活に運動を取り入れる…何気ない動作を運動にしてしまうと、楽に運動量を増やすことができます。ちりも積もれば…です。



在宅ワークで自宅にいる時間が長くなったりすると、なかなか外に出るのは億劫に感じるかもしれません。「時間を決めて」「休憩ついでに」など、やりやすい方法でOKです。ちょっとでもカラダを動かしてみて、スッキリ感を味わってみませんか?



