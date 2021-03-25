·ÄÂçÀ¸¤¬²¼È¾¿ÈÏª½Ðµ¿¤¤¡¡Ï©¾å¤ÇÁ´Íç¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆ£Âô½ð¤Ï25Æü¡¢Æ±¸©Æ£Âô»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤ÄÍÆµ¿¤Ç¡¢·Ä±þÂç2Ç¯¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¡áÆ±»Ô¡á¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÍç¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï25Æü¸áÁ°3»þ45Ê¬¤´¤í¡¢JRÆ£Âô±Ø¶á¤¯¤ÇÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ë¡Ö¸«¤Æ¡¢¸«¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡¢110ÈÖ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸òÈÖ¤ÎÁ°¤òÍç¤ÇÊâ¤¯ÍÆµ¿¼Ô¤ò·Ù»¡´±¤¬ÌÜ·â¤·¡¢¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£