慶応義塾大学卒業の才女、ダイエット目的でジムに通い始めたら…大きな転機CHANTO WEB

慶応義塾大学卒業の才女、ダイエット目的でジムに通い始めたら…大きな転機

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 慶應義塾大学卒で、かつて「筋肉アイドル」として注目を集めた才木玲佳
  • ダイエット目的で格闘技のジムに通い始めたことが転機になったと語る
  • 試合に出るなどし、目標が「肉体改造」「格闘技で勝つ」に変わったとした
記事を読む

おすすめ記事

  • 『あんぱん』写真提供＝NHK
    今田美桜×北村匠海は最高の夫婦だった　『あんぱん』異例の“2人”芝居となった最終回 2025年9月26日 12時15分
  • 『ザ・ロイヤルファミリー』で妻夫木聡の姉役に抜擢された声優の高柳知葉 ©TBSスパークル／TBS
    オグリキャップ役・高柳知葉、TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で妻夫木聡の姉役に抜擢 2025年10月1日 6時0分
  • 初回、空振り三振に倒れた西武・斎藤大翔
    【西武】高卒ドラ１・斎藤大翔　大飛球放つも…３三振デビュー「全然無理だとは思わなかった」 2025年9月28日 19時10分
  • スポニチ
    新婚・川口葵　夫・武尊の行動にクレーム「ちょいちょい気になって」「“やめて”って言ってるんですけど」 2025年9月30日 14時25分
  • 　潮崎豪
    ノア潮崎豪が電撃退団　「自分を必要としてくれる場所で挑み続けます」　ＧＨＣヘビー級王座を５度戴冠 2025年10月1日 5時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. pium「上から目線注意」が大炎上
    4. 4. 子どもに「捨てられる親」特徴
    5. 5. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    6. 6. 堂本光一の「応援はおしまい」
    7. 7. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
    8. 8. 今田美桜への「恨み節」に批判
    9. 9. 沙也加さんSNS 7カ月ぶりの投稿
    10. 10. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
    1. 11. ロキソニン「重大な副作用」解説
    2. 12. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    3. 13. 皇族に倍額支払い 国民から反発
    4. 14. 「YOUは」スタッフの態度が物議
    5. 15. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
    6. 16. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
    7. 17. ロンブー解散の舞台裏を告白
    8. 18. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
    9. 19. 「夫婦の営み」生々しい場所
    10. 20. 歌が嫌いな明菜 歌い続ける理由
    1. 1. 保育士が2歳の容姿いじりか 母涙
    2. 2. 娘に性暴行「人生破壊」父を非難
    3. 3. 子どもに「捨てられる親」特徴
    4. 4. 腸からチューブ飛び出し男性死亡
    5. 5. 町田女性殺害 通報が精いっぱい
    6. 6. 「カエルバーキン」販売で男逮捕
    7. 7. 在日外国人の「闇土葬」怒り告発
    8. 8. 交際相手の娘にわいせつか 逮捕
    9. 9. 杉並区で木造住宅倒壊 直前異変
    10. 10. 「826人離党報道」田崎氏が指摘
    1. 11. 世界遺産の村営駐車場料金が倍増
    2. 12. 元草津町議が有罪 裏で謎の死も?
    3. 13. 虐待を受けた娘が性的逸脱行動
    4. 14. 皇族に倍額支払い 国民から反発
    5. 15. 連敗危機 高市氏の「苦戦」分析
    6. 16. 中国人観光客 日本訪れる理由は
    7. 17. クマが馬乗りで50代女性を襲う
    8. 18. 小川氏 親密なパートナーの噂
    9. 19. 「ブレインフォグ」解消の糸口掴む コロナ後遺症患者の脳を分析「アンパ受容体」の密度が健常者より高いと判明 横浜市立大学病院の研究結果「治療法開発につながる成果」
    10. 20. 小泉氏に出馬回避を持ち掛けた人
    1. 1. ねづっち 前橋市長とかけまして
    2. 2. 党員・党友の支持 高市氏が1位に
    3. 3. 秋篠宮家支える皇嗣職に 暗雲が
    4. 4. 御料車 見慣れぬプレートに反響
    5. 5. 何がイジワルだ 田久保氏へ辛辣
    6. 6. 林氏が2強を猛追 カギは議員票に
    7. 7. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
    8. 8. 前橋市長 SNSで写真拡散の危うさ
    9. 9. 「おでんツンツン」豊嶋氏が怒り
    10. 10. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
    1. 11. 小泉氏が国外逃亡? ネット話題
    2. 12. ガーシー氏に逮捕状 逃げ切れる?
    3. 13. ガソリン減税、財源例示　自民、法人税優遇見直し
    4. 14. 異常な妻を止めぬ夫は「猛毒親」
    5. 15. ADHDになりたい大人 急増の背景
    6. 16. 小泉陣営 犯人探しで疑心暗鬼に
    7. 17. 悠仁さまの皇室ジョークに大反響
    8. 18. 連立入りの可能性は…維新・藤田共同代表を直撃「非常に大きな分岐点になるような話」
    9. 19. 性的暴行加えた被告 真逆の犯行
    10. 20. 新サービス「NHK ONE」で不具合
    1. 1. ロシアで密造酒飲んだ38人死亡
    2. 2. 日本旅行での注意喚起 台湾
    3. 3. 日本人に「言ったらだめ」反響
    4. 4. 中国の焼肉店で「二重価格」物議
    5. 5. 韓歌手の曲と酷似 音源取り下げ
    6. 6. 韓の不動産 バブル崩壊の可能性
    7. 7. NYの高層住宅で爆発 一角が崩壊
    8. 8. すっぴんなのに…美しすぎと話題
    9. 9. 韓国への旅行で乗車拒否される訳
    10. 10. 「不謹慎すぎる展示」が即撤回に
    1. 11. 火災 Gドライブデータ丸ごと消失
    2. 12. 中国SNSで話題の「おばさん」
    3. 13. 霊長類学者のジェーンさん死去
    4. 14. けがで競技転向 18歳が2年で快挙
    5. 15. 米議員 政府職員の永久解雇警告
    6. 16. アメリカ政府機関の一部閉鎖続く
    7. 17. 露の侵攻 9月にほぼ半減した
    8. 18. 前途多難な中国・レアアース磁石
    9. 19. 中国が「Kビザ」新設、ネット民はインド人に仕事を奪われることを懸念―シンガポールメディア
    10. 20. クリミア首長 ガソリン制限へ
    1. 1. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
    2. 2. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
    3. 3. ドラッグストア業界No.1を逆転か
    4. 4. JALガンダムJET中止 嘆く声も
    5. 5. G混入事案の「天一」店舗が閉店
    6. 6. 注意 年金機構からまさかの通知
    7. 7. 石破氏 米大統領への致命的失言
    8. 8. ベトナムで分離手術 兄は消えた
    9. 9. TikTok 大人世代の利用が急拡大
    10. 10. ソニー「最強伝説」復活か
    1. 11. 古米より新米が安い? 逆転の理由
    2. 12. マック 付録買い占めに対策か
    3. 13. 市役所職員と高校教師 給料の差
    4. 14. たまごっち ヒット支える顧客層
    5. 15. きついっす 豚骨ラーメン店悲鳴
    6. 16. 「年収の壁」話題でバレる理由
    7. 17. 老後生活は「年金だけでは不安」
    8. 18. ダメな管理職 会社の人間関係
    9. 19. トランプ氏 なぜ支持を集める?
    10. 20. 株暴落に耐えられない人 損する?
    1. 1. Amazonプライム感謝祭の攻略法
    2. 2. 最強チップ採用 驚愕の性能
    3. 3. フルメタルG-SHOCK 新製品の実機
    4. 4. 「Amazon Music Unlimited」が最初の3カ月無料に。プライム会員なら4カ月無料【10/10まで】
    5. 5. 絶対見直すべきLINE危険設定20選
    6. 6. Google 2026年に「PCのOS」発表
    7. 7. OpenAIの最新動画生成AIモデル
    8. 8. 長財布悩みに悩む女性に朗報
    9. 9. DJIの最新小型カメラが登場
    10. 10. eSIM 大手との提携でメリットも
    1. 11. コジマがイオン仙台にオープン
    2. 12. 違法問題が日本人配達員に影響を
    3. 13. メガネ型ARデバイス 登場に期待
    4. 14. UGREEN大容量バッテリー 39%OFF
    5. 15. 中国映画 新たな旗手が登場
    6. 16. USB-Cケーブル 使い勝手抜群
    7. 17. 「水出しコーヒー」5分でOK 驚き
    8. 18. プラン別 GoogleのAI利用上限
    9. 19. Geminiに対応した新しい「Google Homeスピーカー」が国内でも来春発売へ
    10. 20. コキア撮ったことある? 回答編
    1. 1. 明石家さんま生登場で球場騒然
    2. 2. 大谷のHRめぐり米報道ブチギレ
    3. 3. グラドル 球場での「泥酔」写真
    4. 4. イチロー氏に大谷が…絶賛相次ぐ
    5. 5. 元スーパー中学生が4年で戦力外
    6. 6. 大相撲 問題児がまたトラブルか
    7. 7. 真美子さん 意外な運転さばき?
    8. 8. バウアー大炎上 CS登板に暗雲
    9. 9. LAに悲鳴 山本由伸を襲った悲劇
    10. 10. 大谷に新たな日本人同僚の可能性
    1. 11. 全身タトゥー 彫師の心情に反響
    2. 12. 美馬学、引退試合で右肘腱断裂
    3. 13. 田中にいいリードした小林を絶賛
    4. 14. ロッテ・美馬　引退試合で右肘腱断裂の大けが　手術で完治目指す方針「３球目で肘の感覚がなくなりました」最後は１２３キロ
    5. 15. 田中将大 ヤ軍復帰願望あったか
    6. 16. 大谷の成長 ロバーツ監督が実感
    7. 17. 西武 松原ら選手11人を戦力外に
    8. 18. 巨人戦後の東京D 超大物に騒然
    9. 19. 阪神の黄金時代到来に忍び寄る影
    10. 20. 映画から24年 英女優の近影話題
    1. 1. Perfumeあ〜ちゃん 俳優と破局か
    2. 2. 堂本光一の「応援はおしまい」
    3. 3. 「能年玲奈を返せ」怒りの声続出
    4. 4. 沙也加さんSNS 7カ月ぶりの投稿
    5. 5. 今田美桜への「恨み節」に批判
    6. 6. 中川翔子 産後の体重に複雑胸中
    7. 7. 「YOUは」スタッフの態度が物議
    8. 8. ロンブー解散の舞台裏を告白
    9. 9. モラハラ夫やん 矢沢心に同情も
    10. 10. 大野智 親友に語った「肉声」
    1. 11. 歌が嫌いな明菜 歌い続ける理由
    2. 12. 坂口の文春砲に波瑠が驚いたか
    3. 13. 谷原、ラブホ市長「擁護」で波紋
    4. 14. 中居問題の当事者が返り咲きか
    5. 15. 松本人志 327日ぶりにX更新
    6. 16. 皇族に倍額支払い 国民から反発
    7. 17. 唐沢寿明&山口智子 退所し独立へ
    8. 18. パー子が倒れていた 病院に搬送
    9. 19. THE RAMPAGE吉野、女性と同棲か
    10. 20. 中丸雄一、地上波レギュラー復帰
    1. 1. pium「上から目線注意」が大炎上
    2. 2. 「夫婦の営み」生々しい場所
    3. 3. ポテチが値上げ どう乗り越える
    4. 4. 才女がジム通い始めたら 転機に
    5. 5. 「スヌーピー」コラボの秋冬商品
    6. 6. お産入院中に夫は飲み会 怒り
    7. 7. 警告 電気代高くなる家の問題点
    8. 8. 12星座別 10月の運気予報
    9. 9. 犬に無理やり…彼の行動ドン引き
    10. 10. ファミマでスヌーピー好き必見
    1. 11. 映画「PERFECT BLUE」がリバイバル上映、一週間限定
    2. 12. 27年ぶりに性交渉 満足できない
    3. 13. 「ちいかわパーク」が大人気
    4. 14. 完売必至 GU×rokhのコラボ商品
    5. 15. 毛布かぶる母のSOS 鼻をつく異臭
    6. 16. 隙間が怖い 漫画「隙間」の恐怖
    7. 17. 「土師」はなんて読む？文字から読み方の想像がつかない！？
    8. 18. 「原因は夫」不妊判明も漫画三昧
    9. 19. 急におじさん化 女性の3大特徴
    10. 20. niko and... Xmasコレクション