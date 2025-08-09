▶▶「日帰り温泉」の記事一覧はこちらから！

貸切風呂、個室風呂、家族風呂のある

日帰り温浴施設

Spot.1

にごり湯＆日本家屋！ 都会を忘れる、いやし空間／前野原温泉 さやの湯処

風情ある日本家屋、にごり湯の天然温泉など、都心にいることを忘れさせてくれる「前野原温泉 さやの湯処（まえのはらおんせん さやのゆどころ）」は、都営地下鉄志村坂上駅から徒歩約8分にあります。源泉かけ流しの露天風呂をはじめ、男女各11種類の風呂、サウナ2種に加えて、別料金で岩盤浴740円も利用できます。

古民家を再生した食事処で、枯山水の庭園を眺めながら、ゆったり食事や休憩ができるのも魅力的。

こちらの天然温泉は、都内でもめずらしい、うぐいす色のにごり湯。中性（ph7.4）、塩分濃度の高い、含よう素‐ナトリウム塩化物⁻強塩温泉で、保温性にすぐれ、ぽかぽか感が続き湯冷めしにくいのが特徴です。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：公式サイトより要予約

・料金：1時間 2100円

※板橋区の条例により、ご夫婦・ご家族の場合でも、7歳以上の男女混浴でのご利用はできません。

Spot.2

サウナと一緒に温泉も！ ラグジュアリーなプライベートサウナ／KUDOCHI onsen六本木温泉店

東京ミッドタウンの向かい側にある龍土町美術通り。この小道沿いのビルの地下1階に「KUDOCHI onsen 六本木温泉店 （くどち おんせん ろっぽんぎおんせんてん）」があります。都内に3店舗、大阪に1店舗を構える完全個室ラグジュアリーサウナ「KUDOCHI sauna」の系列店で、他店よりもワンランク上の、温泉風呂を備えた個室サウナです。

浴室には2つの浴槽があり、奥の長い湯船が温泉、手前のコンパクトな湯船が水風呂になっています。長い湯船の方で3人くらいは入れそうな広さなので、個室にあるお風呂としてはかなりゆとりのある造りです。

温泉は、鬼怒川や那須塩原、馬頭などの名湯が楽しめます。シーズンごとに温泉が入れ替わるので、1階入口にある看板でそのときの温泉をチェックしてみてください。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：公式サイトより要予約

・料金：2時間 3400円〜

■KUDOCHI onsen 六本木温泉店 （くどち おんせん ろっぽんぎおんせんてん）

住所：東京都港区六本木7-10-3 小林ビルB1F

TEL：なし

営業時間： 24時間（要予約）

定休日：無休

■参考記事：サウナと一緒に温泉も！ 「KUDOCHI onsen六本木温泉店」で堪能するラグジュアリーなプライベートサウナ【ご褒美の新定番】 （配信日：2025.01.19）



Spot.3

1日中遊べる！ 手ぶらで気軽な温泉アミューズメントパーク／箱根小涌園ユネッサン

都心に近い、人気の温泉地・箱根。その中でも、温泉をとことん楽しみたい方へおすすめしたいのが「箱根小涌園ユネッサン（はこねこわきえんゆねっさん）」です。ウォータースライダーや絶景が楽しめる男女共通のスパ、男女別に情緒あふれる温泉を堪能できる「森の湯」など、ニーズに合わせて楽しめます。

若返りの湯としてクレオパトラも愛用していたという「ワイン風呂」は、SNS映えもバッチリ！ 1日に数回、本物の赤ワインを投入するイベントも。

2025年に新登場したウォータースライダー「ロッキーズスプラッシュ」もおすすめ！ 2つの異なるコースを滑ってお気に入りを見つけてください。

タオルや館内着のほかに水着もレンタルできるので、手ぶらで気軽に利用可能です。

■貸切風呂情報

・予約方法：公式サイトより要予約

・料金：90分 5000円〜

■参考記事：1日中遊べる箱根の温泉アミューズメントパーク！お得な裏ワザもご紹介（配信日：2019.05.18）



Spot.4

箱根の玄関口で、里山温泉を体験／箱根湯寮

小田急線箱根湯本駅から無料送迎バスで約3分。風情ある日帰り温泉が気軽に楽しめると話題の「箱根湯寮（はこねゆりょう）」。お風呂には美肌の湯ともいわれる「塔之沢温泉」を源泉としたアルカリ性単純温泉が注がれています。

こちらの魅力は、自然たっぷりの里山を眺めながら入る大浴場。露天の岩風呂、見晴湯、壺風呂など、多彩なお風呂が揃います。サウナではロウリュウサービスも人気。大浴場のほかの施設も充実しています。本格的な囲炉裏料理が味わえる食事処やリラクゼーション、貸切個室露天風呂が19室も。のんびり里山で温泉気分を満喫して。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：TELより要予約

・料金：2時間 9400円〜

Spot.5

箱根の自然に包まれて天空露天風呂で癒やしのひととき／天成園

小田急線箱根湯本駅から須雲川沿いを歩いて約12分の場所にある「天成園（てんせいえん）」。開放感あふれる天空露天風呂では、箱根連山の四季折々の風景を眺めながら、ゆったりと湯浴みを楽しむことができます。全長約17mの「天空大露天風呂」は開放感抜群。源泉かけ流しの円形の石風呂もあり、屋根付きのため、雨や雪の日でも風情ある時間を過ごせます。

泉質はアルカリ性単純温泉で、肌ざわりがやわらかく、刺激が少ないのが特徴です。湯上がりには肌がすべすべとした感触に包まれます。体の芯からじんわりと温まり、日々の疲れをやさしく癒やしてくれる、やわらかなお湯です。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：当日フロントにて受付

・料金：1時間 2200円〜

Spot.6

心も体もほぐれる駅チカ和風温泉でのんびり時間／弘法の里湯

小田急鶴巻温泉駅北口から徒歩すぐの場所にある「弘法の里湯（こうぼうのさとゆ）」は、落ち着いた和風の外観が印象的な市営の日帰り温泉施設です。館内はバリアフリー対応で、木の香りが漂う板張りの床が心地よい空間を演出しています。男女別の大浴場は2カ所あり、御影石を使った「山湯」と檜造りの「里湯」が日替わりで楽しめます。どちらも東屋付きの露天風呂を備え、ゆったりとした湯浴みにぴったり。

露天風呂付きの貸切風呂はバリアフリー対応で、プライベートな温泉時間を求める方に好評です。120畳の広々とした大広間や、有料の個室、食事処も完備されていて、ゆったりとくつろげます。敷地内には無料で利用できる足湯もあり、手軽に温泉気分を味わえるのも魅力です。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：TELより要予約

・料金：1時間 1000円

Spot.7

秩父らしさが集結！ 温泉＆食の魅力いっぱい／西武秩父駅前温泉 祭の湯

西武池袋駅から特急で約80分。西武秩父駅前にある「西武秩父駅前温泉 祭の湯（せいぶちちぶえきまえおんせん まつりのゆ）」は、秩父名物の”祭”をコンセプトにした複合型温泉施設。4つの露天風呂と高濃度人工炭酸泉をはじめとする6つの内湯（男性内湯は5つ）があり、秩父の美しい自然を眺めながら、じっくり温泉を楽しめます。

フードコートでは、みそぽてとや、わらじかつ丼、くるみだれそばなど秩父のおいしい名物も揃います。おみやげにぴったりの地酒や豚肉の味噌漬けなど、特産品や銘菓もゲットできますよ。ぜひ、秩父の魅力をたっぷり味わってみて。

■貸切・個室サウナ情報

・予約方法：当日フロント、または予約サイトでの事前予約

・料金：平日（90分）1部屋3000円、土・日曜、祝日、特定日（90分）1部屋5000円

Spot.8

源泉100％かけ流し＆岩盤浴で、デトックス効果◎／熊谷天然温泉 花湯スパリゾート

「熊谷天然温泉 花湯スパリゾート（くまがやてんねんおんせん はなゆすぱりぞーと）」は、源泉100%かけ流しの天然温泉をたっぷり堪能できる日帰り施設。JR熊谷駅から無料送迎バスがお迎えしてくれます。日本庭園に囲まれた露天風呂で、硫黄に含まれる香り漂う黄金色の温泉に浸かっていると、遠くに旅した気分に。

施設内には、平均体温を上げて免疫機能の働きを活性化させるという話題の温活を行う「温活cafeネスト」では、7種の岩盤浴が体験できます。富士山の溶岩石を床に敷き詰めた「富士溶岩洞」は、遠赤外線による、強いデトックス効果が期待できるそう。「低温ネスト洞」には、2人だけのプライベート洞窟も。のんびりおしゃべりしながらじっくり岩盤浴が楽しめます。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：TELより要予約

・料金：2時間 3900円〜

■熊谷天然温泉 花湯スパリゾート（くまがやてんねんおんせん はなゆすぱりぞーと）

住所：埼玉県熊谷市上之1005

TEL：048-501-1126

営業時間：10〜23時（最終入館 22時30分）

定休日：無休（メンテナンス点検等による休館日あり）

料金：入浴 大人（中学生以上）950円（土・日曜、祝日1100円）、小人（小学生以下）550円（土・日曜、祝日650円）、温活cafeネスト（岩盤浴）800円（土・日曜、祝日900円）

※温活cafeネストの利用は中学生以上



Spot.9

飛行機が間近に！ 旅行帰りにも癒やしを／成田空港温泉 空の湯

成田空港のすぐそばにある温泉施設「成田空港温泉 空の湯（なりたくうこうおんせん そらのゆ）」。成田空港から無料シャトルバスで約5分という好立地です。地下約1000ｍから湧出した世界的にもめずらしい高濃度濃縮ヨウ素を含んだ温泉は、メタケイ酸や炭酸水素イオンも多く含んでいるのでツルツルしたなめらかな泉質なんです。

お風呂は、内湯に季節の変わり風呂・高濃度炭酸泉、露天に、つぼ湯、寝ころび湯、ジェットバスなど7種類、しっかり汗をかけるドライサウナも完備。源泉かけ流しの露天風呂からは飛行機が間近に見えて、ジェット機の音がド迫力に響きます！

ロウリュウサウナと岩盤浴もあり、身も心も癒やされたあとは、お休み処でゆったりと。

なんと、露天風呂にはフライトレーダーのモニターが設置されています。いつどんな飛行機が来るのか即座にわかるので、“にわか飛行機マニア”になれちゃいますよ。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：WEBより要予約

・料金：2時間 4000円

※7歳以上または身長120cm以上の方の男女混浴は、ご遠慮ください。

■参考記事：成田空港から5分！出発前後に立ち寄りたい1日中過ごせる癒しの温泉施設（配信日：2020.01.15）



Spot.10

海辺の宿で、和みの湯浴み時間／鴨川グランドホテル 湯屋 海の廻廊

南房総・鴨川にある「鴨川グランドホテル（かもがわぐらんどほてる）」内の温泉施設「湯屋 海の廻廊（ゆや うみのかいろう）」は、和の趣を感じる落ち着いた空間が魅力です。温泉大浴場には複数の浴槽があり、それぞれ趣の異なる湯船でのんびりとした時間を楽しめます。館内の静かな雰囲気が心地よく、日帰りでも特別なひとときを過ごせます。

海の近くという立地ならではの開放感も魅力のひとつ。穏やかな空気に包まれながら湯に浸かれば、日常の喧騒を忘れてリラックスできます。貸切露天風呂は3つ。「海の湯」、「天の湯」からは太平洋の水平線を望み、「紅殻の湯」では脱衣場まで車椅子の利用が可能。旅の途中にふらりと立ち寄って、海辺の宿で癒やしの湯浴みを楽しんでみてはいかがですか？

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：TELより要予約

・料金：45分 4070円〜

Spot.11

八犬伝ゆかりの地で、じんわり温まる癒やしの湯／南総城山温泉 里見の湯

「南総城山温泉 里見の湯（なんそうしろやまおんせん さとみのゆ）」は、JR館山駅からほど近く、気軽に立ち寄れる日帰り温泉施設です。南総里見八犬伝ゆかりの地にちなんだ名を持ち、地元に親しまれています。湧き出る温泉は塩化ナトリウムを多く含み、湯冷めしにくく、冷え性の方にもうれしい泉質です。内湯には炭酸泉やサウナも併設されており、体をしっかり温めながらリフレッシュできます。

外には開放感のある露天風呂もあり、天候や季節に合わせてのんびりと湯浴みを楽しめます。プライベートな時間を過ごせる家族風呂は3室あり、グループや小さなこども連れでも安心です。岩盤浴やアカスリ、リクライニングルーム、漫画コーナー、食事処など館内設備も充実。ゆったりと過ごしたい一日にぴったりの癒やしのスポットです。

■貸切風呂・個室風呂情報

・予約方法：TELまたは受付にて、当日予約のみ

・料金：2時間 2500円〜

思い立ったらすぐ行ける！ 東京都内にある温浴施設は？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

思い立ったらすぐ行ける！

東京都内にある温浴施設

Spot.1

開放感のあるデザイナーズ温泉銭湯／天然温泉 久松湯

昭和31年（1956）に創業して以来、地域の人々に愛されてきた練馬区の久松湯。2014年に新しく「天然温泉 久松湯（てんねんおんせん ひさまつゆ）」として生まれ変わりました。銭湯とは思えないスタイリッシュな外観で、オープン当初は銭湯だと気づかずに前を通り過ぎてしまう人も多かったのだとか。

「光と風、雑木林の中の銭湯」がテーマのこちらは、内湯のどこにいても光を感じることができます。内風呂にはシュワシュワが気持ちいい炭酸泉や、ジェット、電子マッサージが楽しめる機能風呂があり、露天風呂では、神経痛、筋肉痛、関節痛などに効果があるといわれる茶褐色の天然温泉で、じんわり体の芯からが温まって。

Spot.2

手ぶらOKの銭湯で、地サイダー飲み比べ／ひだまりの泉萩の湯

JR鶯谷駅から徒歩約5分にある「ひだまりの泉萩の湯（ひだまりのいずみはぎのゆ）」。日替り薬湯風呂、炭酸泉風呂、露天風呂等が揃い、550円の銭湯価格で楽しめます。追加料金100円でタオルセットが付けられるので、手ぶらで安心なのもうれしいポイント。

日替わり薬湯風呂はさまざな入浴剤が楽しめます。毎月一回のイベントでは「ゆず湯」や「レモン湯」、「河内晩柑」など実際の果実を使用しフレッシュな香りが浴室を満たします。

銭湯といえば“富士山”のイメージですが、女湯には、日本に3人しかいない“銭湯絵師”の田中みずきさんが描いた“赤富士”も。

お風呂のあとぜひ楽しみたいのが、全国の「地サイダー」の飲み比べ。オーナー長沼さんのおすすめは、「ダイヤレモン（ダイヤモンドレモン）」。兵庫県西宮市の100年以上歴史があるサイダーで、レトロでモダン、まるでシャンパンのようなパッケージが素敵。味はシンプルでスッキリ！ 瓶ごとラッパ飲みするのが1番おいしい飲み方なのだそう。

Spot.3

半身浴のようにゆったりと、まちなかの癒やし湯／はすぬま温泉

大田区・東急蓮沼駅からすぐの「はすぬま温泉（はすぬまおんせん）」は、昭和19年（1944）から地元の人々に愛されてきたまちの銭湯です。リニューアルを重ねながらも、変わらず温かな空気に包まれたこの場所では、ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉の天然温泉を楽しめます。浅めの湯船では、腰をかけて半身浴のようにじっくり温まることができ、身体への負担が少ないのも魅力です。

強炭酸泉やバイブラ、源泉かけ流しの水風呂に加え、サウナも完備。湯船ごとに温度や湯質が異なり、気分に合わせてゆっくりと湯めぐりが楽しめます。どの設備もていねいに手入れされ、いつ訪れても清潔で気持ちのいい空間が広がります。

Spot.4

100年越えの歴史ある空間でリラックスしてととのおう ／改良湯

渋谷区のど真ん中にある、創業100年を超える「改良湯（かいりょうゆ）」は巨大クジラの壁画が目印。地域の人に愛されてきたレトロな銭湯が2018年にリニューアルし、銭湯らしからぬスタイリッシュな姿に生まれ変わりました。ショッピングの途中に、ランチやディナーの後に、手ぶらで楽しめる都会の癒やしスポットです。

浴場は照明を抑えた設計で、静かにくつろげる落ち着いた雰囲気。美人の湯といわれるナトリウム温泉に近いイオンバランスで、軟水を使ったお湯は肌にやさしく、髪や肌のきしみも感じにくいのが特長です。炭酸泉には血流促進や疲労回復の効果もあり、心までほぐれるような湯あたりが楽しめます。

■参考記事：渋谷の地で100年超の歴史をもつ「改良湯」はおしゃれ＆サウナでととのうモダン銭湯（配信日：2021.06.05）



Spot.5

北斎の浮世絵が彩るお風呂に、おしゃれなお休み処も／両国湯屋江戸遊

「両国湯屋江戸遊（りょうごくゆやえどゆう）」は、JR両国駅から徒歩約5分、都営地下鉄両国駅から徒歩約1分の便利なアクセスにあります。江戸の風情を感じさせる和モダンで落ち着いた館内に、エステやマッサージ、お食事処もあり、まったりしたい休日にぴったり。

両国ゆかりの北斎のタイル画が彩る内風呂には、ジェットバス、ぬる湯、水風呂に加えて、高濃度炭酸泉を含むお風呂があり、弱酸性で肌にやさしく体の芯から温まるので、冷え性の女子におすすめ。女湯の露天では、気泡の混ざったシルク湯の寝湯に浸かりながら、空を眺めることも。

オートロウリュウ機能付きの本格フィンランド式サウナ、足元までミストで温まるアロマスチームサウナ（女湯のみ）が揃い、遼寧石とピンク麦飯石をつかった2つの岩盤浴（当面の間、11時〜深夜2時）も同料金で利用できます。※短時間コースは岩盤浴利用不可

3階にはお休み処は4つあり、絨毯フロアにはクッションが置かれていて、ゆったりのんびり過ごせそう。4階には女性専用フロアも用意されているので、安心して仮眠もできますよ。

■両国湯屋江戸遊（りょうごくゆやえどゆう）

住所：東京都墨田区亀沢1-5-8

TEL：03-3621-2611

営業時間：10時〜翌8時30分（浴室利用は8時まで）

定休日：無休

料金：大人2970円、中人（12歳以上18歳未満）2270円、深夜追加料金一時間ごと360円（深夜1〜6時／最大5時間）、短時間コース（60分1500円、タオルのみ貸出）※中学生未満、入館不可

※土・日曜、祝日及び特定日は休日割増料金330円追加（短時間コースを除く）。

※入館料には、館内着やタオル、岩盤浴衣利用料を含む。



Spot.6

池袋のど真ん中で、ルーフトップ露天ジェットフォームバス／タイムズ スパ・レスタ

池袋サンシャインシティ前、タイムズステーション池袋の10〜12階にある「タイムズ スパ・レスタ」は、大人のための高級感あふれるスパ施設。あかすり、タラソテラピーやアロマテラピーなど、各種のリラクセーション体験ができるのも大きな特徴です。

こちらがクリアミストサウナ。注目すべきは中央に置かれている塩！ この塩には、同スパ内のタラソテラピーで使われているフィトメールの海泥パックが混ぜ込まれており、体に塗り込むことで余分な皮脂や汚れを取り除く効果が期待できるのだとか。池袋のど真ん中で、極上のひとときを満喫してみてください。

一日まったりできる！

温泉以外のお楽しみも多い個性派施設

Spot.1

約3万冊のコミック・雑誌が読み放題！ 温泉・岩盤浴、休憩スペースも充実／スパジアムジャポン

西武東久留米駅からシャトルバスや西武バスで約7分。バス停を降りると目の前に現れるスタジアムのような建物が「スパジアムジャポン」通称スパジャポです。

遠方から訪れる人も多いというこの施設の魅力は、なんといっても岩盤浴利用者専用の休憩スペースの広さです。多彩なソファ席が揃い、ファミリーも、カップルも、おひとりさまも、思い思いにくつろげます。

お風呂は2種類のサウナを入れて15種類。都内では珍しい無色透明の天然温泉で炭酸水素塩泉を多く含み、美容・美肌効果が期待できます。またグルメは巨大フードコートから和食レストラン、スイーツカフェ、本格ピッツァの名店「SAVOY」と、かなり充実しています。リラクゼーションもあかすりエステに、ボディケア、鍼灸まで、お客様に女性のおひとりさまが多いのも納得です。

Spot.2

キラキラ輝く岩盤浴あり！ 一日ゆーったりできる／RAKU SPA 鶴見

輝の房（ミラールーム）

”遊べる”要素がいっぱいあると話題の「RAKU SPA鶴見（らくすぱ つるみ）」。横浜市にあり、川崎駅、鶴見駅、武蔵小杉駅から無料送迎バスが出ています。6種類の岩盤浴のうち、1番人気は幻想的なランプが灯る岩盤浴「輝の房（ミラールーム）」。通常の岩盤浴より低めの温度設定で、色とりどりに移りゆくランプの輝きを眺めながら、ゆっくり温まることができます。この部屋だけは、撮影もできるんですよ。

瞬の房（プラネタリウム）

2番人気は全国的に見ても希少な、満天の夜空が映し出される岩盤浴「瞬の房（プラネタリウム）」。約500万個のきらめく星々が天井を埋め尽くします。

写真左より、露天風呂 シルク風呂、ツリーブレイクガーデン

露天の岩風呂には、乳白色のにごり湯が。弱酸性のお湯に硫黄成分を溶け込ませた人工温泉で、古い角質を柔らかくする働きから美肌の湯ともいわれるそう。広い館内には2万冊以上のコミックがあり、屋上庭園や2段ボックスの半個室など、くつろぎスペースでのんびり読むことも。

お風呂やサウナはもちろん、6種類の岩盤浴、世界のビールが飲めるBAR、レストラン、エステなど、バラエティー豊かな施設があり、一日ゆったり過ごせます。

■RAKU SPA 鶴見（らくすぱ つるみ）

住所：神奈川県横浜市鶴見区元宮2-1-39

TEL：045-574-4126

営業時間：日〜木曜、祝日10〜翌2時（最終受付翌1時）、金・土曜、祝前日10〜翌8時

定休日：無休

料金：大人2200円、子供790円、土・日曜、祝日 大人2780円、子供990円

※営業時間等、変更になる可能性があります。詳しくは公式HPをご確認ください。

Spot.3

朝までいられる銭湯!? コスパ最高の癒やしスポット／RAKU SPA 1010 神田

御茶ノ水にある銭湯「RAKU SPA 1010 神田（らく すぱ せんとう かんだ）」は、お風呂以外のお楽しみもいっぱい！ 冷たいクラフトビールにおいしいフード、さらにハンモックやくつろぎソファでリラックスしながら、約8000冊のコミックも読み放題。深夜割増料金をプラスすれば朝まで滞在できちゃう、コスパ最高の極楽スポットです。

550円の銭湯価格で楽しめる炭酸の湯、日替わり湯、水風呂と、3種類のお風呂が人気。ほかにも、平日2020円、休日2340円の「RAKU SPAコース」なら、リラックススペースや仮眠スペース、コワーキングスペースなどが利用できます。館内着やタオルセットも借りられるので、手ぶらで利用できますよ。

Spot.4

23時間営業で1日中楽しめる！ おふろと食事で心も体も晴れやかに／おふろcafe ハレニワの湯

「おふろcafe ハレニワの湯（おふろかふぇ はれにわのゆ）」は、23時間営業のくつろぎスポット。館内には緑が広がり、約7000冊のコミックに無料コーヒー、ボードゲーム、Wi-Fiや電源も完備され、時間を気にせずゆったり過ごせます。

ハレニワ食堂では、地元野菜を使った彩り豊かなメニューが楽しめ、季節限定のシーズンメニューも見逃せません。

たっぷり癒やされて、お腹も心も満たされたら、あとは帰って寝るだけ。そんな“だらだら最高”な一日をどうぞ。

一日遊べるテーマパークみたいな日帰り温泉は？

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

一日遊び尽くす！

テーマパークみたいに楽しめる日帰り温泉

Spot.1

東京湾を望む絶景で、プール＆スパを満喫／龍宮城スパ・ホテル三日月

東京湾を望む絶景で、泳げて、遊べて、スパを満喫できる「龍宮城スパ・ホテル三日月（りゅうぐうじょうすぱ ほてるみかづき）」は、アクアラインを降りて車で約5分の千葉県木更津市にあります。

海を一望する開放的な「オーシャンスパ」は、温水プールなので一年中営業。全天候型のアトラクションプール「アクアパーク」では、ウォータースライダーで大人もこどもに戻った気分で楽しんで。

もちろん、自家源泉の天然温泉を使った露天風呂で、ゆーったりくつろぐこともできます。とても面白いのが、男女別の大浴場にも流れるプールのような「はだかプール」があること！ そのほか、その名の通り「大滝」という巨大な打たせ湯や、18金の「黄金風呂」など、個性豊かなお風呂が揃います。思いっきり温泉を堪能したい方におすすめ。

※夏季・年末年始・GWは料金が変更になります。

Spot.2

緑に囲まれて、温泉パワーでリフレッシュ／バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯

西武豊島園駅から徒歩約2分にある「バーデと天然温泉 豊島園 庭の湯（ばーでとてんねんおんせん としまえん にわのゆ）」。約1200坪の緑豊かな日本庭園に囲まれて、静かな時間が流れる温泉施設です。 水着着用のバーデゾーンでは、楽しみながら健康づくりができる施設が充実。室内のバーデプールには、パワーストーンといわれる大きな水晶が置かれ、水圧を利用して体の緊張を解すアクアマッサージや、インストラクターの指導によるアクアプログラムも無料で体験できます。屋外には、天然温泉をつかったジャグジーや、フィンランドサウナも。

男女別の温浴ゾーンには、天然温泉の天然岩風呂、高濃度の炭酸泉（人工）、サウナなどバラエティー豊かな施設が。地下約1445mから汲み上げられる温泉は、茶褐色の含よう素-ナトリウム−塩化物強塩温泉。体の芯から温まります。

食事処や休憩スペース、岩盤浴・汗蒸幕もあり、都心にいながら自然を感じて、じっくり温泉でリフレッシュできますよ。

Spot.3

タイムスリップ気分が味わえる、日帰り天然温泉／昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

昭和へタイムスリップした!? と間違えてしまいそうな装いの「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉（しょうわれとろなおんせんせんとう たまがわおんせん）」は、埼玉県ときがわ町にあります。ノスタルジックなホーロー看板や、懐かしい駄菓子など、時代を超えて愛されるアイテムが勢揃い。お風呂は、赤富士と昭和レトロな街並みが描かれた銭湯絵のある「和の湯」と、里山の自然をダイナミックに感じられる岩風呂付の「昭の湯」。趣向の違う2種があり、毎週日曜に男女が入れ替わります。

湯船を満たす温泉は、ph値10.0のアルカリ性単純泉で、地下約1700mから湧き出ています。ぬるぬるの強アルカリ性の泉質が特徴で肌表面の角質を落とす効果があるので、定期的に肌を洗浄することで美肌に導きます。お風呂の後は、保湿をしっかりと。これであなたも温泉美人に。

くつろぎの読書スペース、屋台のラーメン屋、タバコ屋などのフォトスポットがある「玉川テラス」、地元の食材を使ったメニューが人気のお食事処など、お風呂以外の楽しみも充実。昭和レトロな温泉銭湯で、のんびり癒やされながら、つるつるお肌を手に入れて。

公式HP：https://tamagawa-onsen.com/



Spot.1

夕焼けに染まる、海と富士山にうっとり／江の島アイランドスパ

江の島の入口にある「江の島アイランドスパ（えのしまあいらんどすぱ）」は、相模湾から富士山を一望できる絶好のロケーションの複合温浴施設。島内から徒歩約2分の場所に「江の島ホテル」が開業し、宿泊もできるようになりました。

1階・2階のプールエリアには、屋内外あわせて11種類のプールがあり、水着着用で男女一緒に楽しめます。水温は外気に応じて調整されているのでどの季節でも快適です（10〜3月は2階屋外露天プールのみクローズ）。1Fの低温サウナでは、アウフグース（ドイツ式ロウリュ）を1日3回実施。アロマの香りに包まれながら、爽快な発汗体験が楽しめます。併設のトリートメントやリラクゼーションで、さらにリフレッシュするのもおすすめです。

夕暮れには天然温泉をひいている内湯でも、紅色に染まる富士山と海が一望できます。レストランで地元産をはじめとした海産物や野菜を使った料理を味わうことも。一日ゆったり江の島の絶景を眺めて温泉に浸かっていたら、心も体も癒やされること間違いなしですね。

Spot.2

みなとみらい駅から徒歩約5分の泊まれるスパ／横浜みなとみらい万葉倶楽部

横浜みなとみらいの真ん中で、観覧車を眺めながら、足湯デートができるスパをご存じですか？「横浜みなとみらい万葉倶楽部（よこはまみなとみらいまんようくらぶ）」は、みなとみらい駅から徒歩約5分。横浜コスモワールドの目の前にあって、夜はキラキラ輝く観覧車、お天気がよければ横浜ベイブリッジも見えて、ゆったり温泉に浸かることができます。

温泉は熱海と湯河原の源泉から毎日輸送しているんだそう！ 露天風呂では檜風呂や寝湯、石風呂など多彩なお風呂が楽しめます。大浴場には3種のサウナのほか、女性限定で塩サウナも。

広々とした館内には、卓球やゲーム、読書スペースから、岩盤浴や食事処、宿泊施設、多種多様なマッサージまでお風呂以外の施設もたくさん備えています。絶好のロケーションで、至福の温泉体験を。

Spot.3

東京ベイエリアにある、おしゃれな日帰りスパ／泉天空の湯 有明ガーデン

「泉天空の湯 有明ガーデン（いずみてんくうのゆ ありあけがーでん）」は、女子会にもおすすめのおしゃれな日帰りスパ。木の温もりを感じるナチュラルなテイストの館内には、天然温泉を含むバラエティ豊かなお風呂と岩盤浴、休憩スペース、レストランが揃います。

露天風呂には、地下約1500ｍから湧き出る琥珀色の美人の湯が。クレンジング効果の高い温泉は乾燥しやすいといわれますが、保湿・保温効果も兼ね備えています。ゆっくり浸かれば、しっとりツルツルなお肌が期待できそう。

太陽光がたっぷり差し込みリラックスできる女性専用ラウンジ「マーメイドリビング」には、カーテンで仕切られたプライベートスペースも。自分だけの空間でお風呂上がりにゴロゴロ過ごすのにぴったりです。4つの岩盤浴のほかにも、エステ＆ボディケアなど、心も体も癒やされる施設が充実。ホテルメイドの食事が楽しめるレストラン「有明キッチン」では、食事メニューのほかにアルコールに合うおつまみ料理やスイーツもあるので、気軽にゆったり女子会ができそう。

■泉天空の湯 有明ガーデン（いずみてんくうのゆ ありあけがーでん）

住所：東京都江東区有明2-1-7 モール＆スパ5F

TEL：03-6426-0802

営業時間：24時間営業（入館受付 5時〜翌1時） ※1時30分〜5時は清掃のため浴場の利用は不可。 ※営業時間が変更となる可能性があります。要HP確認。 ・岩盤浴 8〜24時（最終受付23時30分） ・あかすり／アロマオイルビューティーサロン 11〜23時（最終受付22時30分） ・ボディケア 10時30分〜23時（最終受付22時30分） ・有明キッチン／ドリンクカウンター 11時30分〜22時（21時30分LO）

定休日：無休（月1回程度メンテナンスのため臨時休館あり）

料金：大人（中学生以上）2600円（土・日曜、祝日3800円）、こども（4歳〜小学生）1800円※0〜3歳のお子様、オムツを着用している方は安全・衛生管理上、入館をお断りしています ※深夜1時〜は別途深夜料金3000円（土・日曜、祝日5000円）が自動加算 ※全てフェイスタオル・バスタオル付

※営業時間等、変更になる可能性があります。詳しくは公式HPをご確認ください。



Spot.4

文豪気分で過ごす、“書く”がテーマのおふろcaféへ／湯河原温泉 おふろcafé HITOMA

文豪たちに愛されたまち・湯河原ならではの“書く”をテーマに、一人ひとりの時間と空間を大切にする新しいコンセプトのおふろcafé「湯河原温泉 おふろcafé HITOMA（ゆがわらおんせん おふろかふぇ ひとま）」。温泉に浸かり、カフェで読書を楽しむなど、シンプルに自分と向き合えるリラックス空間です。館内には、創作をテーマにした本や雑誌、漫画、小説などが豊富に揃い、気軽に創作の世界にふれることができます。

また、“書く”を新たな視点で体験できる「オリジナルインク作り体験」も用意されています。10色の原料を自由に組み合わせ、自分だけの特別な色を作ることができるこの体験は、入浴・色浴衣とタオルのレンタル・フリードリンクがセットになった予約制のプランです。シンプルながら源泉かけ流しの内湯で、古くから文豪を癒やしてきた湯河原の名湯に浸かってみてはいかがでしょうか？

■参考記事：【おとなのソロ部】予約制「湯河原温泉 おふろcafé HITOMA」でソロ温泉デビュー！ 名湯に浸かり、自由にくつろぐ、日帰り温泉旅へ。（配信日：2024.05.10）



Spot.5

海と一体になれる！インフィニティ温泉／オーシャンスパ Fuua

熱海にある「オーシャンスパ Fuua（おーしゃんすぱ ふーあ）」は、海と繋がっているようなインフィニティ感を楽しめると話題の日帰り温泉施設。スパゾーンには、相模灘を一望する全長約25ｍの露天立ち湯のほか、眺望内湯や展望サウナが揃います。 休憩エリアも、青い海を望む絶景のロケーションに。南国リゾートのビーチにいるかのようなラウンジや、ゲーム機がある昭和の街がモチーフのラウンジも。

温浴スペースには、海辺の草原をイメージした温かい芝のうえでゴロンと転がりながら温活できるお部屋が。体を芯から温める本格的な岩盤浴はもちろん、おしゃべりしながらの新しい温活スタイルも楽しむことができます。

■ オーシャンスパ Fuua（おーしゃんすぱ ふーあ）

場所：静岡県熱海市和田浜南町10-1

TEL：0557-82-0123

時間：10〜22時（最終入館21時）

料金：大人3080円、アフター5 大人2310円、アフター8（ご入浴のみ）1110円、別途入湯税 大人150円、土・日曜、祝日・特定日は別途割増料金330円追加

※安全管理上、3歳以下は利用不可。

※入館料には、入浴料、施設利用料、館内着・タオルレンタル料が含まれます。

※4歳〜小学生のお子様のご利用は同性の保護者の同伴が必要となります。



一日でキレイになっちゃう！？

スパや岩盤浴が充実の施設

Spot.1

リピート率高し！大都会でデトックス／東京ドーム天然温泉 Spa LaQua

東京メトロ後楽園駅から徒歩約1分。東京ドームシティラクーアビルの5〜9階にある｢東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（とうきょうどーむてんねんおんせん すぱ らくーあ）｣。南国リゾートを思わせる館内には、息苦しさを感じずに、ゆっくり汗がかける室温40〜50℃の岩盤浴5種、クールサウナ、休憩スペースが揃う｢ヒーリング バーデ｣や、エステ、リラクゼーション施設などが充実しています。

「スパゾーン」には、東京ドームシティの地下約1700mから湧き出た茶褐色の天然温泉が。保湿・保温性にも優れるナトリウム塩化物強塩温泉は、肩こり・冷え性・疲労回復などに効果があり、痩身の湯、美人の湯ともよばれるそう。天然温泉を引く露天風呂をはじめ、酸素泉（シルキーバス）、足湯、座湯、3種のサウナも揃います。大都会ならではデトックススポットとして、何度も通う人が多いのだとか。

■貸切サウナ・個室サウナ情報

・予約方法：公式サイトより要予約

・料金：100分 7000円〜

Spot.2

オリジナリティあふれる岩盤浴でリラックス／美楽温泉 SPA-HERBS

さいたま市内にあるJR土呂駅から徒歩約9分、JR大宮駅からの無料送迎バスも出ている「美楽温泉 SPA-HERBS（すぱ はーぶす）」は、天然温泉、ナノ炭酸泉などのお風呂がある”Beauty ＆ Relax”をコンセプトにした日帰り施設。庭園風の優雅なリゾート感覚も味わえる露天風呂で、日ごろの疲れをのんびり癒やせます。

こちらの特徴は、オリジナリティあふれる岩盤浴。ナノ水で雲を発生させ、雲に包まれているような心地よさでリラックスできる「悠雲（ゆううん）」や、昼は自然光、夜は投影される星を眺めながら、遠赤外線でじっくり体を温める「煌空（こうくん）」など5つの岩盤浴が揃います。岩盤浴で温まった後は、天井から舞い落ちる雪を眺めながらクールダウン。約2万冊の漫画が自由に読めるリラックススペースや、ボディケア、エステなどのリラクゼーションに加え、レストラン、フィットネスジムも併設されています。

Spot.3

摩天楼を望むサウナに、日本初コワーキングサウナあり／スカイスパYOKOHAMA

JR横浜駅東口直結の高層ビルにある「スカイスパYOKOHAMA（すかいすぱよこはま）」は、横浜の絶景を眺めながら、人気の炭酸カルシウム温泉（人工温泉）などが楽しめるヨーロッパスタイルのスパ＆サウナ。温めの温度でじっくり炭酸カルシウム温泉（人工温泉）に浸かるのが、美肌に効果絶大なのだとか。

フィンランド式ドライサウナの中にも、みなとみらいの摩天楼を望む窓が。アロマを含んだ蒸気を発生させスタッフにあおいでもらう「アウフグース」イベントも毎日開催しています。

2018年にはコワーキングスペースとサウナが融合した「コワーキングサウナ・KOOWORK（クーワーク）」が誕生！ 仕事や飲食をしつつ、まったりしたい時には「ごろごろスペース」へ。一人で集中したい時には個室の「ぼつにゅうスペース」へ。個人から複数名まで、TPOにあわせて“サウナで働く”ことができます。毎日、サウナに通勤したくなっちゃうかも。



