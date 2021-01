幼い子がいる部屋でのリモートワークは苦労が絶えないが、このほど自宅から生中継で天気予報を伝えていたリポーターの元に赤ちゃんが乱入してしまうハプニングが発生した。この様子が『ABC7 News』で放送されると、「可愛すぎる」「リアルな生活が見られて、なんだか安心する」といったコメントが寄せられた。

アメリカのニュース番組『ABC7 News』の天気コーナーで活躍しているレスリー・ロペスさん(Leslie Lopez)は、感染予防のため自宅からの生中継をしていた。

レスリーさんにはノーラン君(Nolan)という息子がいるが、生後9か月とまだ目が離せない時期だった。そんな中、レスリーさんは今月28日午前5時40分の放送にて自宅から天気予報を伝えた。撮影スタッフはおらず、準備なども1人で行ったという。

画面にはスタジオさながらの背景が用いられ、レスリーさんは自宅からの中継とは思えない様子で天気を伝えている。

しかし各地の気温を伝えている最中に、レスリーさんの足元にノーラン君がやってきて大きなハグを披露したのだ。これにはレスリーさんも思わず「画面の下の方に赤ちゃんがいるみたいね」と笑いながらコメントした。

ノーラン君が足元でつかまり立ちをしながらも、レスリーさんはそのままリポートを続けた。そして最後にはノーラン君を抱き上げ「子どもが歩いてきてしまったわ。もう何をしてもダメ見たい」と冗談めかして画面の外にノーラン君を連れていった。

同僚のブランディ・ヒットさん(Brandi Hitt)がこの可愛い乱入者の様子をTwitterに投稿すると、今月30日の時点で再生回数が180万件を超える大反響を呼んだ。

ユーザーからは「可愛すぎる。朝から笑顔になれたよ」「母親は常に2つ以上のことを同時進行しているからね」「パンデミックでのリアルな生活を見ることができて、なんだかほっこりするよ」「母親としても、仕事においてもプロだね」「私も在宅勤務の時はなんとかして子どもを隠してるよ」などの声が寄せられた。

実はこのハプニング、ノーラン君が初めてつかまり立ちをしたという記念すべき瞬間だったという。レスリーさんは「思わず喜んでしまいました。それと同時に、生中継で顔から転ばなくてよかったと安心しています」と明かしている。

反響を受けレスリーさんは、今回の件をInstagramで次のように綴った。

「優しいコメントをくださった皆さん、本当にありがとうございます。共感の声も届いており、本当に励まされました。在宅勤務でライフワークバランスを考えるのは難しいことですが、今回のように特別な瞬間をもたらしてくれることもありますね。」

ちなみにこの放送が後日テレビで取り上げられた際、ノーラン君は自分の姿をしっかりとチェックしたそうだ。レスリーさんは「自分がテレビに映っていることなどお構いなく、“もっとヨーグルトちょうだい!”と要求していますよ」とTwitterで報告している。画像は『ABC7 News 2021年1月29日付「ABC7’s Leslie Lopez gets adorable ‘interruption’ from her toddler on live TV」』『Leslie Lopez 2021年1月30日付Twitter「Nolan watching himself on @GMA today.」』のスクリーンショット

