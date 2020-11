大人のための本格的なキャラクタージュエリーなどを扱うユートレジャーは、『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』とコラボし、ワイルドタイガーとバーナビー・ブルックス Jr.をイメージしたピアス・イヤリングの予約受付を行うことを発表。バーナビー・ブルックス Jr.の誕生日を記念して、10月31日(土)よりユートレジャー新宿店、ユートレジャーオンラインショップにて取り扱いを開始した。



『TIGER & BUNNY』は、近未来的な都市「シュテルンビルト」を舞台に、”NEXT(ネクスト)能力” と呼ばれる特殊能力を持ったヒーロー達の活躍を描いたTVアニメ。落ち目のベテランヒーロー、ワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹と、生意気なスーパールーキー、バーナビー・ブルックス Jr.のコンビが、他のヒーローたちと共に活躍する姿を描いたバディヒーローアクションで、2011年4月より『TIGER & BUNNY』TVアニメシリーズが放送。2012年9月に劇場版作品第一弾『劇場版 TIGER & BUNNY -The Beginning-』、2014年2月に2作目となる『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』が公開された。

2022年には、新シリーズとして『TIGER & BUNNY 2』がスタート予定。



本商品は、リング部分にワイルドタイガーとバーナビー・ブルックス Jr.のイメージカラーを樹脂で入れたデザイン。シルバーとイエローゴールドの2種展開となっており、普段使いからドレッシーなスタイルまで対応できるシンプルかつスタイリッシュなアイテムとなっている。



また、2020年7月に予約受付が終了した、同デザインの「バディネックレス」の再販が決定。

2本のリングが繋がっているデザインは、∞(インフィニティマーク)を表現している。

「バディネックレス」は、新作のピアス・イヤリングとあわせてコーディネートが楽しめるよう、10月31日(土)に発売された。



(C)BNP/T&B MOVIE PARTNERS