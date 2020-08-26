ÆüÀ¶¿©ÉÊHD°ÂÆ£¹¨´ðCEO¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤Ö¤Ã¤Ä¤Ö¤»¡×¤ÇÁÏ¶È¼Ô¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¡Ú²øÊª·Ð±Ä¼Ô À®½Ï¤ÈÏ·³²¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡Û
¡Ú²øÊª·Ð±Ä¼Ô À®½Ï¤ÈÏ·³²¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡Û#15
»³ºêÀ½¥Ñ¥ó ÈÓÅç±ä¹À¼ÒÄ¹ ·³ÂâÅª¤Ê°Û¿§·Ð±Ä¤Î¸å·Ñ¼Ô¤Ï¡©
¡¡°ÂÆ£¹¨´ð¡¦ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦£Ã£Å£Ï¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤Ï£±£¹£´£·Ç¯£±£°·î£·ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î£·£²ºÐ¡££¸£±Ç¯£¶·î¤ËÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢£³£¹Ç¯´Ö¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¤ÏÀä¹¥Ä´¤À¡££¸·î£±£¹Æü¡¢³ô²Á¤Ï£±Ëü£¹£µ£°±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¡¢¹¹¿·¤·¤¿¡££¶·î£²£¹Æü¤Ë¤Ï»þ²ÁÁí³Û¤¬½é¤á¤Æ£±Ãû±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹²Ò¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬³°½Ð¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡ÖÁã¤´¤â¤ê¾ÃÈñ¡×¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ã¥×ÌÍ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¸®ÊÂ¤ß¹¥·è»»¤ËÊ¨¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎÆüÀ¶¿©ÉÊ¤¬È´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£°£²£°Ç¯£´¡Á£¶·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ËÅö¤¿¤ëÇä¾å¼ý±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£±£³¡¦£¹¡óÁý¤Î£±£²£°£µ²¯±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²ÇÜ¤Î£±£·£´²¯±ß¡¢½ãÍø±×¤Ï£²¡¦£±ÇÜ¤Î£±£²£°²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¡Ö£Õ£Æ£Ï¡×¤¬·øÄ´¡£ÂÞÌÍ¤Ç¤Ï¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥é²¦¡×¡Ö½ÐÁ°°ìÃú¡×¡¢¥Á¥ë¥É¤Ç¤Ï¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÅ¹¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÃ£¿Í¡×¤¬Çä¤ì¤¿¡£
¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤Ï£²£°Ç¯£³·î´ü¤Ë£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿·µÏ¿¤òÃ£À®¡£½é¤á¤Æ£±£°£°£°²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡Â¨ÀÊÌÍ¤Î¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Ï£´³ä¤òÀê¤á¡¢¥È¥Ã¥×¤òÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¡¢°ÂÆ£É´Ê¡¤¬¡Ö¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òÈ¯ÌÀ¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££·£±Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÍÆ´ïÆþ¤ê¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö£²£°À¤µª¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¤ÊÈ¯ÌÀ¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¨ÀÊÌÍ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¿©¡×¤Ë¿Ê²½¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡£Î£È£ËÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¡Ê£±£¸Ç¯£±£°·î²¼È¾´ü¡Ë¤Ï¡¢°ÂÆ£É´Ê¡¤ÎºÊ¡¦¿Î»Ò¤¬¥â¥Ç¥ë¡£¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥é¡¼¥á¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¹¨´ð¤ÏÉ´Ê¡¤Î¼¡ÃË¡££·£±Ç¯¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢ÊÆ¹ñ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¡££·£³Ç¯¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤ËÆþ¼Ò¡££·£¶Ç¯¡¢½éÂå¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¾Æ¤¤½¤Ð¡Ö£Õ£Æ£Ï¡×¡¢¤¦¤É¤ó¡¦¤½¤Ð¡Ö¤É¤óÊ¼±Ò¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡££¸£µÇ¯¡¢£³£·ºÐ¤ÇÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï¿·À½ÉÊ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É´Ê¡¤¬À¸¤ß¤Î¿Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ä¥Á¥¥ó¥é¡¼¥á¥ó¤È¶¦¿©¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¼ê¹µ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¹¨´ð¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¡ÖÂÇÅÝ¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¤¿¡£·±¼¨¤ÎºÝ¤Ë¡¢Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¤Ö¤Ã¤Ä¤Ö¤»¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É´Ê¡¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬»Ä¤ë¡£
¡ÖÈ¯ÌÀ¤Ï¤Ò¤é¤á¤¤«¤é¡¢¤Ò¤é¤á¤¤Ï¼¹Ç°¤«¤é¡×¤¬¸ýÊÊ¤ÎÉ´Ê¡¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò¡¢¤½¤â¤½¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¨´ð¤È¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂÐÎ©¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢É´Ê¡¤Ï£°£·Ç¯£±·î£µÆü¡¢£¹£¶ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¨´ð¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¤Ö¤Ã¤Ä¤Ö¤»¡ª¡¡ÁÏ¶È¼Ô¤ò·ãÅÜ¤µ¤»¤¿ÆóÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Î®µ·¡×¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡¢£±£°Ç¯´©¡Ë¤òÃø¤·¤¿¡£
¡¡£±£µÇ¯£´·î¡¢¹¨´ð¤ÎÄ¹ÃË¡¦ÆÁÎ´¤¬»ö¶È»Ò²ñ¼Ò¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¤¤¿¡££°£²Ç¯¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£ÆÁÎ´¤ÏËÜ¼Ò¤ò¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Ç¤Ö¤Á²õ¤¹¥Æ¥ì¥Ó£Ã£Í¤ä³ô²ÁÏ¢Æ°·¿¼Ò°÷¿©Æ²¡Ö£Ë£Á£Â£Õ£Ô£Å£Ò£É£Á¡×¤Ê¤É¡Ö¥Ð¥«¡¢¤ä¤í¤¦¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£Í¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ó¡¼¥à¤Ï¡¢Éã¿Æ¡¢¹¨´ð£Ã£Å£Ï¤ÎÉô²°¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¡Ö¥ª¥ä¥¸¤ò¤Ö¤Ã²õ¤»¡×¤À¡£³ô²ÁÏ¢Æ°·¿¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤Ç¤Ï¡¢³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥°¥í¤Î²òÂÎ¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢²¼¤¬¤ë¤È¡Ö¤ªÌÜ¶Ì¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¼ÁÁÇ¤Ê¿©»ö¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë´ØÀ¾¿Í¤Î¥Î¥ê¤À¤¬¡¢¸æÁâ»Ê¤Î¥¦¥±ÁÀ¤¤¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌò°÷²ñ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢£È£Ä¼ÒÄ¹¤Î¹¨´ð¤ÈÆüÀ¶¿©ÉÊ¼ÒÄ¹¤ÎÆÁÎ´¤Ë¤è¤ë¡È¿Æ»Ò¥Ð¥È¥ë¡É¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£¹¨´ð¤Ï¡Ö¿©¤Î»Å»ö¤ÏÀ»¿¦¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÁÎ´¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡ÖÉã¿Æ¤À¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥Ì¡¼¥É¥ë¤ò¤Ö¤Ã¤Ä¤Ö¤»¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡ÊÉ´Ê¡¡Ë¤òÅÜ¤é¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Ð¥Í¤Ë¼«Ê¬¤Î·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¥ª¥ä¥¸¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³èÎÏ¸»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Ï¡¢¶ÈÀÓ¤¬Àä¹¥Ä´¤À¤«¤é¡¢¡È¿Æ»Ò¥Ð¥È¥ë¡É¤Ï¡¢´ØÀ¾¤ÎÌ¡ºÍ¤Î¥Î¥ê¡Ê¥Ü¥±¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ë¤È·Ú¤¯¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óµÕÉ÷¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ì¤Ð·Ð±Ä´Ñ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ÎµµÎö¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹¨´ð¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ï¥×¥é¥¹£µÅÀ¡ÊËþÅÀ¡Ë¤È¤¹¤ë¡£¡È¿Æ»Ò¥Ð¥È¥ë¡É¤¬Éé¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î·üÇ°¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Ï·³²ÅÙ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹£±ÅÀ¤È¤¹¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬
¢£À®½ÏÅÙ ¡Ü£µ¡¡¢£Ï·³²ÅÙ ¡Ý£±
¢¨É®¼Ô¤¬À®½ÏÅÙ¤ò¡Ü£±¡Á¡Ü£µ¡¢Ï·³²ÅÙ¤ò¡Ý£±¡Á¡Ý£µ¤ÇÉ¾Äê¡ÊÍ¿¹Î´¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë