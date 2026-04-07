即席めんの定番ブランド、日清食品の『カップヌードル』が打ち出した新商品『麻辣湯』をめぐり、その“攻めすぎた演出”が思わぬカタチで波紋を広げている。話題となっているのは、プロモーション映像に出演した、シンガーソングライターグループ・WHITE JAMのリーダーを務めるSHIROSEと、『今日、好きになりました。』にも出演した高校生ボディービルダーの榎田一王によるパフォーマンスだ。SHIROSEは大人の色気とツヤのあ