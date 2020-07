『主任警部モース』スピンオフ、『オックスフォードミステリー ルイス警部』全話マラソン放送！

人気の英国ミステリー『主任警部モース』のスピンオフ、『オックスフォードミステリー ルイス警部』が、7月24日(金・祝)よりAXNミステリーにて全話一挙放送となる。

1987年から2000年まで続いた『主任警部モース』が終わった後、2006年から2015年まで続いたこのスピンオフで主役を務めるのは、モースの右腕だったルイス。警部に昇進し、渋みの増した彼が、オックスフォードの街で新たな相棒、ケンブリッジ大卒のインテリであるハサウェイ刑事とともに難事件に挑む。ルイスを演じるのはもちろん、『主任警部モース』でも同役を演じていたケビン・ウェイトリー。また、ホブソン監察医役のクレア・ホルマンも本家に引き続き出演する。

原作・原案を手掛けたのは『主任警部モース』原作者のコリン・デクスターだけあって、デクスター作品の醍醐味でもある複雑に入り組んだ難解な謎解きの面白さはもちろん、本家へのオマージュにあふれたストーリー展開も魅力だ。

ルイス役のケビン、ホブソン役のクレア以外のメインキャストは、『穴』のローレンス・フォックス、『戦争と平和』のレベッカ・フロントなど。

英国ドラマではゲスト出演も見逃せないが、それは本作でも同じ。『キングスマン』シリーズのタロン・エジャトン、『Marvel デアデビル』のチャーリー・コックス、『アラジン』のナオミ・スコット、『ゲット・アウト』のダニエル・カルーヤ、『ゴッズ・オウン・カントリー』のジョシュ・オコナーといった注目の俳優が20代前半で登場している。さらに、『SHERLOCK/シャーロック』からレストレード警部役のルパート・グレイヴス、ユーラス・ホームズ役のシアン・ブルック、ウィギンズ役のトム・ブルックが参加するほか、『埋もれる殺意』のサンジーヴ・バスカー、『スリーピー・ホロウ』のトム・マイソン、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』のトム・ライリー、『ボヘミアン・ラプソディ』のグウィリム・リー、『刑事フォイル』のハニーサックル・ウィークス、『ジャッカルの日』のエドワード・フォックス、『ゲーム・オブ・スローンズ』のハリー・ロイド、『モーリス』のジェームズ・ウィルビー、『ミステリーinパラダイス』のラルフ・リトルなど、映画やドラマでおなじみの面々が姿を見せているので、彼らを見つけるのも楽しみの一つになりそうだ。

なお今回の一挙放送は、「8日間まるごと2大刑事ドラマ〜刑事コロンボとルイス警部」という特集によるもの。7月19日(日)から7月26日(日)の8日間、AXNミステリーで大人気の2つの刑事ドラマを全話マラソン放送するという企画だ。アメリカで活躍するコロンボと、英国オックスフォードで任務にあたるルイス。それぞれのタイプは異なるが、珠玉のミステリードラマという点では共通の2作品をまとめて鑑賞するのも楽しいだろう。

■放送情報

・『刑事コロンボ』(HD二カ国語版・全69話)

...7月19日(日)午前6:00スタート

・『オックスフォードミステリー ルイス警部』(HD字幕版・全33話)

...7月24日(金・祝)12:45スタート

