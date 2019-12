このほど海外掲示板サイト「imgur」に投稿された写真が人々に衝撃を与えている。 洗濯機 の中に幼児の姿があり、閉じ込められているのではと思ってしまうような1枚だが、実はそこにあったのは、娘思いの父親が持っていた赤ちゃんの頃の娘の顔をプリントしたシャツだった。『Mirror』『Metro』などが伝えている。今月5日に海外掲示板サイト「imgur」に1枚の写真が投稿され、10万人以上の人が閲覧し心臓が止まる思いをしたようだ。そこにはドラム式洗濯機の中にまるで悲鳴をあげているかのような幼児の姿があり、このように言葉が添えられていた。「子供の写真がプリントされたお気に入りのシャツを洗う際は、洗濯機に注意書きをしましょう。」どうやら洗濯機の中にいるのは、幼児の顔写真がプリントされたシャツだったようだ。この投稿のコメントを読む前に真っ先に写真を見た人達は早とちりしたようで、「心臓が止まるかと思った」「赤ちゃんを洗っちゃったの!?」と驚きの声をあげ、他にも「子供やペットはかくれんぼが好きなので洗濯機、オーブンなどは使う前に必ず確認した方がいい」といった意見も届いた。実はこの写真、元々はイギリスに住むTwitterユーザーの@immicornesさんが今年4月にTwitterに投稿した写真だった。それがのちに「imgur」でシェアされたようだ。@immicornesさんは、この写真は母親が撮影したものだと明かしており次のように綴っている。「私がまだ幼かった頃、パパは私が赤ちゃんだった頃の顔写真をプリントしたシャツを持っていました。そしてある日の夜、ママが洗濯機をセットして翌朝洗濯済みの服を取り込もうとした際に、大きな悲鳴をあげていました。」@immicornesさんの母親は、洗濯物の中に赤ちゃんの写真がプリントされたシャツがあることを知らなかったようだ。そして洗濯が終わった後、洗濯機の蓋を開けようとした瞬間に中に赤ちゃんがいると思い、泣きながら悲鳴をあげたという。当時の@immicornesさんの投稿に対しても多くの人が驚きの声をあげ、「これを理解するためにコメント6回も読み直したのは私だけ?」「赤ちゃんの写真がリアルなので頭の整理をするのに時間がかかりました」とあり、中には「これは今まで私が知っている中で最も面白い話だわ」と笑いが止まらなかった人もいたようだ。画像は『@immicornes 2019年4月20日付Twitter「So..., my dad had a top of a pic of me when I was younger (mum got it him as joke don’t ask) n I wore it to chill so she washed it at night, came back the nxt day n screamed」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)