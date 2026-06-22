サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当し「語録」が話題となっている元日本代表ＭＦ本田圭佑。次戦の１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２６日・前８時）は初戦に続きＮＨＫで放送されるが、同局の曽根優アナウンサーが実況を務め、解説の本田にとって今大会３人目の“相棒”を務める。本田は１５日の第１戦オランダ戦で４年ぶりにＷ杯で解説。同局の小宮山晃義アナウンサーが実況を務めると、オランダのＦＷに対し「１にガク