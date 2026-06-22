サッカー北中米Ｗ杯で日本戦の解説を担当し「語録」が話題となっている元日本代表ＭＦ本田圭佑。次戦の１次リーグ第３戦スウェーデン戦（２６日・前８時）は初戦に続きＮＨＫで放送されるが、同局の曽根優アナウンサーが実況を務め、解説の本田にとって今大会３人目の“相棒”を務める。

本田は１５日の第１戦オランダ戦で４年ぶりにＷ杯で解説。同局の小宮山晃義アナウンサーが実況を務めると、オランダのＦＷに対し「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」と警戒する本田に「４は誰ですか？」と返すなど、絶妙な掛け合いが大きな反響を呼んだ。２１日のチュニジア戦は日本テレビ系で中継され、同局の山本紘之アナウンサーが実況を担当。試合は日本のゴールラッシュとなり「イケイケドンドンやて！」と盛り上がる本田に「イケイケドンドンですね！」と“本田語”を拝借するなどして盛り上げた。

新しい“相棒”となる曽根アナは前回のカタールＷ杯初戦で日本がドイツに逆転勝ちした試合を担当。「ジャイキリアナウンサー」として注目された。実況は今大会で５大会連続と経験十分。試合のキーマンにはＦＷ上田綺世を挙げ「ある程度ボールを持つことができる期待もある中で、みんなでつないだボールを最終的にゴールという結果に結びつけることができるか」と話している。日本の決勝トーナメント進出がかかる大一番で、曽根アナの実況とともにどんな「本田語録」が飛び出すかにも注目が集まる。

◆曽根 優（そね・まさる）１９７４年７月１５日、北海道出身。５１歳。北海道大卒業後の９７年に入局。旭川局、広島局、東京アナウンス室などを経て、現在は札幌局所属。サッカーＷ杯は今回で５大会連続の現地実況。五輪の現地派遣は夏冬合わせて８大会。趣味は旅行。