綺世が歴史を塗り替えた――。サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会チュニジア戦で、水戸市出身のＦＷ上田綺世選手（２７）が２ゴール１アシストの大活躍を見せ、史上最多得点で勝利を収めた。茨城の地から世界に羽ばたいたエースの姿に、地元は歓喜に沸いた。（古屋敷周）１―０で迎えた前半３１分、上田選手がペナルティーエリア付近から相手選手の股を抜く強烈なシュートでＷ杯初得点。ゴール直後には祈るよう