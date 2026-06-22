綺世が歴史を塗り替えた――。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会チュニジア戦で、水戸市出身のＦＷ上田綺世選手（２７）が２ゴール１アシストの大活躍を見せ、史上最多得点で勝利を収めた。茨城の地から世界に羽ばたいたエースの姿に、地元は歓喜に沸いた。（古屋敷周）

１―０で迎えた前半３１分、上田選手がペナルティーエリア付近から相手選手の股を抜く強烈なシュートでＷ杯初得点。ゴール直後には祈るように手を合わせる定番ポーズを見せた。後半３８分には得意のヘディングで２点目を決めた。前回カタール大会では無得点だったため、「ようやく悔しさを晴らせた」と喜びを語った。

「あんなに小さかった子が、Ｗ杯で点を取るまでに成長するなんて」。水戸市内で開かれたパブリックビューイング（ＰＶ）会場で顔をほころばせたのは、上田選手が小学３〜６年のときに指導した浜田吉田ヶ丘サッカースポーツ少年団団長の坂本豊司さん（７１）だ。

シュートが大好きで、少年団の練習後もシュートばかり打ち続けていた上田選手の姿を鮮明に覚えている。納得がいかないと涙を流すことも。「努力をし続けられる子だった」と坂本さんは振り返る。

当時から「１８」を背負って試合に出場していた上田選手。チュニジア戦で決めた斜め４５度のシュートは、小学生時代から練習していた角度だという。坂本さんは当時の姿と重ね、「あの頃と同じたたずまいで戦ってくれて、こんなにうれしいことはない。次戦も得点を重ねてほしい」と期待を込めた。

つくばでもＰＶ、声援送る

各地でＰＶが行われ、多くのサポーターが声援を送った。

水戸市の水城高校には市民ら約４５０人が集まった。同市の書道家（３９）は「上田綺世」などと書いたプラカードを手に応援。上田選手のゴールに「気持ちが届いたようでうれしかった」と声を弾ませた。

つくば市の筑波大では約９５０人の学生や地域住民らが日本代表の活躍を見守った。主催した公認学生団体の代表（２１）は「日本代表がゴールした時に来場者が喜ぶ姿を見られてうれしかった」と感極まっていた。