◇ア・リーグブルージェイズ6−1レッドソックス（2026年6月16日ボストン）メジャー最古の球場「フェンウェイパーク」で16日（日本時間17日）開催されたレッドソックス−ブルージェイズの1戦は、6−1でブルージェイズが勝利。連敗を2で止め借金を3に戻した。レッドソックスは2連敗で借金12となった。3月のWBCに出場した「侍戦士」の岡本和真内野手（29）と吉田正尚外野手（32）はともに先発出場。岡本は「5番・三塁」で