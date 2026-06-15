[6.14 W杯F組第1節 日本 - オランダ]日本代表が再び追いかける展開になった。後半6分に先制を許すもMF中村敬斗のゴールで追いついた日本だったが、2失点目を喫した。後半19分、FWクリセンシオ・サマーフィルが右からカットイン。左足で放ったシュートはゴール左に吸い込まれてオランダが前に出た。サマーフィルは今回が代表初招集。いきなりワールドカップに臨むなか、大会初戦でゴールを奪った。