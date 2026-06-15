[6.14 W杯F組第1節 日本 - オランダ]日本代表が先制を許した。カタールワールドカップのドイツ代表戦やスペイン代表戦と同様に追いかける展開になった。後半6分、MFライアン・フラーフェンベルフがクロスを上げるとDFフィルヒル・ファン・ダイクがヘディングシュート。ゴール右を捉えたヘディングシュートがゴールに吸い込まれ、オランダが先制した。日本はファン・ダイクがヘディングする直前にマークにつくDF渡辺剛を押し