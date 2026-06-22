イギリスのメディアは、スターマー首相が早ければ22日にも辞意を表明する見通しだと報じました。労働党を率いるスターマー首相については、物価高が改善せず指導力不足などが指摘されていて、5月の地方選で労働党が大敗を喫していました。こうした中、6月18日に行われたイギリス中部の下院補欠選挙でマンチェスター市長を務めた労働党のアンディ・バーナム氏が勝利し、党首選に立候補できることになり、スターマー首相に対する退陣