最近は何でも高い。スーパーのレジで合計金額を見るたび、ため息をついている人も多いのでは。そんな中、ガールズちゃんねる（「食費がかからない方どんなもの食べてますか？」）に6月中旬、「食費がかからない方どんなもの食べてますか？」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主の職場には「1ヶ月1万で生活していると言ってる人」がいるそうで、どうしたらそんな節約をして生活できるのか謎だと問いかけている。確かに、1日