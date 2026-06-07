◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第３日（６日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第３ラウンドが行われ、９位で出た神谷そら（郵船ロジスティクス）３バーディー、５ボギーの７３と落とし、通算イーブンパーの１８位に後退した。

「予選ラウンドに比べてティーショットでばたついてしまって、セカンド（ショット）をラフから打つことが多くて、なかなかチャンスにつけられなかった。スタート時間的に耐えるゴルフになるという覚悟ではいた。結果的には落としてしまったが、なんとか耐えることはできた」と振り返った。

この日、６７をマークしてトップに並んだ世界ランク１位のネリー・コルダ（米国）と同組でのラウンドだった。「昨日ペアリングが出た時はすごく緊張した。朝は少し緊張感があったけど、スポットで出てきている私が彼女と回ることはなかなかない。本当に、あっという間な幸せな時間だった」。かみしめながら、１８ホールを回った。

初日に５６位と出遅れながら優勝争いに浮上したコルダとのプレー。貴重な経験の中で、多くの学びがあった。「世界との壁を感じたのは、ティーショットをミスしたときのリカバリー。いかに簡単にパーを拾っていくかというゲームプランがすごく見ていて勉強になった」と口にした。

通算イーブンパーで最終日を迎える。「（今季メジャー初戦の）シェブロン選手権も結局、４日間終わってイーブンパーだったので、アンダーパーで終わりたい。まずは自分のゴルフにしっかり集中して、リビエラを満喫したいなと思う」と笑顔で意気込みを語った。