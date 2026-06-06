絶対王者に挑むのはどちらだ。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５４」（８月１１日、ＴＯＹＯＴＡ ＡＲＥＮＡ ＴＯＫＹＯ）で、秋元強真（２０）が、ＲＩＺＩＮフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）への挑戦権をかけてクレベル・コイケ（ブラジル）と対戦することが決まった。

「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １４」（６日、ゼビオアリーナ仙台）の休憩前、榊原信行ＣＥＯが同カードを発表。この勝者が年内に絶対王者・シェイドゥラエフに挑戦することも明言され、秋元は「ちょっと間があいちゃったんですけど少し早めに戻ってきました。しっかりクレベル選手に勝って、シェイドゥラエフ選手、僕と戦わずにＵＦＣに行かせるつもりはないんで」と意気込みだ。さらに「僕が勝って会場を爆発させるつもりなんで」と必勝を期した。

また「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ １５」（７月１８日、広島グリーンアリーナ）で萩原京平がカルシャガ・ダウトベック（カザフスタン）と対戦することも決定。この試合で勝って「超（スーパー）ＲＩＺＩＮ．５ 浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）出場を狙う萩原は「多分自分のキャリアの中で一番危険な相手だと思っているので。いい相手を用意していただいてありがとうございます。覚悟決まっているんで、ダウトベックをぶっとばしに行こうと思います」と目をギラつかせた。