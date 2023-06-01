◇ナ・リーグドジャース2−3ダイヤモンドバックス（2026年6月4日フェニックス）ドジャース・大谷は代打の切り札として待機したが、出場機会は訪れなかった。前日に二刀流で6勝目を挙げ、休養のためベンチスタートしてそのまま欠場した。2―2の9回2死二塁では打撃手袋などを装着し、エンゼルス時代の22年9月22日以来、1351日ぶりの代打起用に備えたが、5回にマンシーが負傷交代した影響もあって野手を使い切っており、そ