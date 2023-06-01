◇交流戦阪神8─1楽天（2026年6月5日甲子園）【原口文仁視点】2―0の6回、阪神・高寺が右前打で出塁し、打席には伏見。どうしても追加点が欲しい場面なので得点圏に進めて8番・熊谷で…という場面だったが、阪神ベンチはヒットエンドランを仕掛けた。伏見の初球はバントの構えだったが（ボール）、2球目にヒッティングに切り替えて遊ゴロ。三遊間に高く跳ねており一塁に送球する間に、スタートを切っていた高寺は一気