J1浦和は5日、公式サイトを更新。5月31日のアウェー岡山戦で、浦和サポーターによる横断幕掲出のルール違反があったことを報告し、岡山に謝罪した。浦和は「2026年5月31日(日)にJFE晴れの国スタジアムにて行われました明治安田J1百年構想リーグ プレーオフラウンド 第1戦 ファジアーノ岡山戦において、浦和レッズサポーターによる横断幕掲出のルール違反がございました」と報告。その上で「クラブとして、Jリーグ規約に定める