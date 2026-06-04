三井不動産とKDDIスマートドローンは、三井不動産が管理するオフィスビル「飯田橋グラン・ブルーム」において、狭小空間専用ドローン「IBIS2」を活用した設備点検の実証を実施した。ダクト内部を飛行する様子オフィスビル管理における設備点検では、天井裏などの高所作業、ダクト内や地下水槽といった狭所・暗所での作業による作業者の負担軽減や安全確保が課題となっている。両社は2025年に高層ビル屋上ドローンを使った災害時の