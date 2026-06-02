気象庁は２日午後３時１０分、台風６号の影響を受けている宮崎県日南市の広渡川に、「レベル４氾濫危険警報」を発表した。５月末に新しい防災気象情報の運用が開始されてから初めて、レベル４の「危険警報」が出された。レベル４は５段階の警戒レベルのうち危険度が２番目に高く、危険な場所からの全員避難が求められる。