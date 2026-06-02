２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２００円０９銭（０・３０％）安の６万６７３４円２４銭だった。３営業日ぶりに下落した。日経平均は１日まで２営業日連続で終値の最高値を更新した。相場の過熱感が意識され、当面の利益を確定する売りが広がり、東証プライム銘柄の約７割が下落した。下げ幅は一時、１３００円を超えた。イランが米国との戦闘終結に向けた交渉を停止すると報じられ、原油先物