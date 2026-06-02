北朝鮮に拉致された横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の父親・滋さんが８７歳で亡くなって５日で６年となる。妻の早紀江さん（９０）は２日、川崎市内で報道陣の取材に応じ、心境を語った。早紀江さんは毎朝、滋さんの遺影に「あんなに頑張っていたのに、まだ解決しないよ。ごめんね」と話しかけているという。日々、体力の衰えを感じているが、「被害者のみんなが帰ってくるまで一生懸命頑張りたい」と語った。