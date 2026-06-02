JR東海は、台風6号の接近に伴い、静岡地区の在来線について、6月3日の始発から運転見合わせなどの運転計画を発表しました。このうち、東海道線については、「熱海～豊橋」間の上下線で始発から午後4時ごろまで運転を見合わせる予定で、天候回復後、安全確認次第、順次運転を再開します。そして、身延線のうち、「富士～身延」間については上下線で始発から午後4時ごろまで運転を見合わせる予定で、天候回復後、安全確