JR東海は、台風6号の接近に伴い、静岡地区の在来線について、6月3日の始発から運転見合わせなどの運転計画を発表しました。



このうち、東海道線については、「熱海～豊橋」間の上下線で始発から午後4時ごろまで運転を見合わせる予定で、天候回復後、安全確認次第、順次運転を再開します。



そして、身延線のうち、「富士～身延」間については上下線で始発から午後4時ごろまで運転を見合わせる予定で、天候回復後、安全確認次第、順次運転を再開します。「身延～甲府」間については通常運転する予定です。また、特急列車については上下、全区間で運休となります。





御殿場線については、「国府津～沼津」間の上下線で午後4時ごろまで運転を見合わせる予定で、天候回復後、安全確認次第、順次運転を再開します。特急列車については、上り「ふじさん」2号・4号の「松田～御殿場」間、下り「ふじさん」1号・3号の「松田～御殿場」間で運休を予定しています。JR東海では、今後の気象情報に注意するとともに、最新の運行情報は、ホームページ、SNSで確認するよう呼びかけていて、天候や設備状況により計画が変更となる可能性もあり、その場合は通知するということです。また、JR東海は、台風6号の接近に伴い、あす･3日に開催を予定していた藤枝市でのリニア工事に関する住民説明会について、6月22日に延期することを発表しています。