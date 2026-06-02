「今日でお別れ」などのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが５月３１日、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で亡くなった。９２歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、アケミさん。兵庫県出身。中学生の時にラジオで流れるアルゼンチンタンゴを聴いて音楽にひかれ、国立音楽大学で声楽を学ぶ。１９５８年に、タンゴバンドの専属歌手としてデビューし、甘く包容力ある歌声で注目を浴びた。