「今日でお別れ」などのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一（すがわら・よういち）さんが５月３１日、悪性リンパ腫のため東京都内の病院で亡くなった。

９２歳だった。告別式は近親者で済ませた。喪主は妻、アケミさん。

兵庫県出身。中学生の時にラジオで流れるアルゼンチンタンゴを聴いて音楽にひかれ、国立音楽大学で声楽を学ぶ。１９５８年に、タンゴバンドの専属歌手としてデビューし、甘く包容力ある歌声で注目を浴びた。

６７年、米国のポピュラー曲になかにし礼が訳詞をつけた「知りたくないの」は、当初シングル盤Ｂ面に収録されたが、有線放送で火がつきロングセラーを記録し出世作となった。「誰もいない」などで人気を確立し、７０年には「今日でお別れ」で日本レコード大賞を獲得。ＮＨＫ紅白歌合戦には２２回出場した。

取材で「最初はタンゴ一筋でしたが、流行歌で成功すると、世界中の様々な曲を歌いたくなった」と語っていたように、その後、シャンソンやハワイアンを取り入れるなど、幅広いジャンルの音楽をカバー。毎年７月に東京で開かれるシャンソンの祭典「パリ祭」では常連出演者だった。

近年は音楽家の長男と共に、「癒やし」をテーマにした病院コンサートを開くなど、社会貢献にも尽力。息の長い歌手活動を続けた。８０歳を過ぎてからは、タイトルに年齢を冠したシリーズを毎年のように発表。９０歳を超えても精力的にコンサートを開き、生涯現役を貫いた。