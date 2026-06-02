高速道路の自動料金収受システム（ＥＴＣ）を悪用して正規の通行料金の支払いを免れたとして、神奈川県警高速隊は１日、横須賀市、運送業の男（５６）を電子計算機使用詐欺容疑で逮捕した。発表によると、昨年１１月７〜８日、東名高速道路をコンテナ車を連結した「特大車」で走行したにもかかわらず、「中型車」との虚偽情報をシステムに送信し、正規料金との差額５３５０円を不正に得た疑い。容疑を認めているという。同隊