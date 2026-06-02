前衆院議員の小沢一郎氏（８４）は５月３１日、岩手県花巻市で地区後援会の役員会を開き、「命ある限り政治活動を続ける」と意欲を示した。３０日には奥州市や一関市で開かれた後援会の会合に出席しており、地元入りは２月の衆院選後初めて。花巻市の役員会には、立憲民主党の木戸口英司参院議員や佐々木順一県議ら約１００人が出席。小沢氏は「私の不徳の致すところで議席を失うこととなった」と陳謝。今後の政治活動について