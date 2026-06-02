【フェニックス（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグは１日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのダイヤモンドバックス戦に１番指名打者で出場し、４打数３安打だった。複数安打は２試合連続で、３試合ぶりの３安打だった。三回に左中間を破ってワンバウンドでフェンスに届く二塁打を放つと、五回には中前打。さらに八回には二塁への緩いゴロで全力疾走し、内野安打とした。ドジャースは先発シーハンが七回途中