カメラ記者クラブは「カメラグランプリ2026」の贈呈式を6月1日（月）に都内で開催した。 受賞を受けての各社代表のコメントを抜粋して紹介する。 大賞：ソニー「α7 V」 α7 V、FE 50-150mm F2 GM ソニーの出席者 町谷康文氏（ソニー カメラビジネス統括部長） 日々訪れるシャッターチャンスを思いのままに撮影できる。偶然を必然にするといったことを最新の技術で実現できたらと考えて