２日午前６時頃、神奈川県真鶴町真鶴で、「海に女性が浮いている」と散歩中の男性から県警小田原署に連絡があった。同署によると、真鶴港で成人女性１人、近くの浜で女児とみられる２人が発見され、３人とも死亡が確認された。同署は３人の身元確認を進めるとともに、死亡した経緯などを調べている。