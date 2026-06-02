２日午前７時２０分頃、秋田市河辺和田の女性（７３）について「クマに襲われたかもしれない」と家族から１１０番があった。駆け付けた警察官が、女性宅近くの山林で女性の遺体を発見した。近くで体長約１メートルのクマがいるのが見つかり、県警はクマに襲われた可能性があるとみて調べている。県警などによると、女性は一人暮らしで草刈りをしていたとみられる。自宅付近には鎌と血の付いたタオルが落ちていた。近くでは早朝